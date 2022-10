Carburants : la situation "va s'arranger dès ce jeudi", assure le représentant des groupes pétroliers

Les files d'attente devant les stations services du pays vont-elles se résorber rapidement ? Alors que plus d'une station essence sur 10 est touchée par au moins une pénurie de carburant, et que les grèves dans les raffineries du pays perturbent l'approvisionnement, le porte-parole des groupes pétroliers se veut rassurant.

ⓘ Publicité

"Les carburants vont arriver", a assuré ce jeudi sur franceinfo Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergies et Mobilités, porte-parole des pétroliers en France. Il affirme que la situation "va s'arranger dès aujourd'hui", en raison des importations supplémentaires mises en place pour faire face aux conséquences des grèves en cours dans les raffineries françaises.

Des importations pour remplacer la production des raffineries en grève

"Ces importations sont en train d'arriver", a-t-il insisté, ajoutant que cela va "détendre la situation". "On va remplacer la production des raffineries", qui sont en grande partie à l'arrêt, "par des importations de carburant", explique Olivier Gantois. Sa priorité, dit-il, "c'est de livrer les consommateurs". "On fera ce qu'il faut pour cela", poursuit-il, alors que le Nord et le Pas-de-Calais ont commencé à puiser dans les stocks stratégiques , un levier que les pétroliers sont "en train de mettre en place", pour "soulager une région", ou "en dépanner une autre".

Le Nord et l'Est de la France particulièrement touchés

Le président de l'Ufip se refuse toutefois à parler de pénurie. "Il n'y a pas de pénurie généralisée" mais une "tension d'approvisionnement", précise-t-il. Elle touche particulièrement le nord et l'est de la France, et "apparemment" davantage les stations TotalEnergies que ses concurrents, en raison du mouvement social et du "succès" des remises à la pompe, la ristourne de 20 centimes d'euros par litre mise en place par Total pour faire face à l'envolée des prix du baril de pétrole, actuellement autour de 94 dollars.

Des prix qui risquent de rester élevés

"Les prix vont rester élevés tant que la guerre en Ukraine durera et aussi du fait de la décision de l'Opep", les pays producteurs de pétrole, de réduire leur production, prévient Olivier Gantois. Il évoque "une fermeté" des prix à la pompe sans pour autant pouvoir prédire "une hausse" dans les prochains mois.