Carburants : la vente et le remplissage de jerricans vont être interdits partout en France

Alors que la grève dans les dépôts et raffineries se poursuit , provoquant des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service, le gouvernement a décidé d'interdire la vente et l'achat de carburant dans un récipient, de type bidon ou jerrican, sur l'ensemble du territoire. Tous les préfets vont recevoir des instructions en ce sens mardi, selon franceinfo.

ⓘ Publicité

"Nous allons prendre des mesures pur éviter les sur-stockages qui contribuent à amplifier les difficultés que nous vivons sur le terrain", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ce lundi soir sur franceinfo. "Les Hauts-de-France et l'Ile-de-France sont très fortement impactées et c'est en lien avec le mouvement social, explique la ministre, mais on voit des difficultés et des tensions sur l'arc atlantique alors que ces stations ne sont pas du tout alimentées par les sites qui sont aujourd'hui bloqués par le mouvement social, ce qui témoigne d'un phénomène de sur-stockage de précaution. Donc je le redis pour les Français qui sont sur l'arc atlantique : les stations ne sont pas alimentées par des sites qui sont bloqués, elles sont alimentées parfaitement normalement."

P lusieurs préfectures ont déjà pris un arrêté pour interdire de remplir des jerricans de carburant à la station. C'est le cas notamment de la Meuse, des Yvelines, de l'Eure-et-Loir, de la Seine-Saint-Denis, du Vaucluse, de l'Ardèche, des Vosges, du Val-d'Oise du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme.

Ce lundi soir, près d'un tiers des stations, tous groupes confondus, étaient affectées par des pénuries de carburants selon le ministère de la Transition écologique. "Sur les deux régions les plus touchées : dans les Hauts-de-France, on passe de 54,8% hier (dimanche) à 48,4% ce lundi. En Ile-de-France, on passe de 44,9% hier (dimanche) à 33,9% ce lundi", a aussi indiqué Agnès Pannier-Runacher. Le mouvement devrait s'étendre mardi à une quinzaine de stations-service autoroutières du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies, ont averti les syndicats.

La CGT demande 10% d'augmentation sur les salaires pour 2022, le géant de l'énergie ayant engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2022, contre les 3,5% négociés en début d'année. TotalEnergies a proposé dimanche d'avancer des négociations salariales prévues en novembre au mois d'octobre (sans date précise), mais seulement à condition que les raffineries et dépôts actuellement bloqués reprennent le travail, un "chantage", a répondu la CGT lundi.