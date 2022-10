Carburants : les professionnels prioritaires soulagés dans six stations-services du Doubs

Sur le bord de la route, des policiers de Besançon filtrent les accès à la station-service Total Energie de la rue de Dole. Comme dans cinq autres du Doubs, certaines professions ont la priorité entre 14h et 16h, depuis ce jeudi 13 octobre. Il est nécessaire de justifier d'être soignant, chauffeur de taxi ou encore employé de pompe funèbre pour être autorisé à se servir en carburant. En tout, une vingtaine de secteurs sont inscrits sur l'arrêté de la Préfecture. Certains conducteurs sont soulagés.

"Faire le plein jusqu'à la dernière goute"

"Tant mieux, heureusement", s'exclame Marine devant sa voiture. Cette psychopraticienne n'était pas loin de la réserve : "Ce matin, je suis parti une heure plus tôt pour trouver une station où il est possible de se servir. J'en ai pas trouvé. Avec mon travail, je n'ai pas le choix comme beaucoup". À 15 heures, il reste encore du stock dans cette enseigne. Les employés à la caisse assurent pouvoir répondre aux demandes, au moins pendant les deux heures. "Aujourd'hui, j'en profite pour faire le plein jusqu'à la dernière goute, pointe Francis, un chauffeur de taxi qui a perdu près de 30% de ses courses cette semaine, faute de carburant. Quand on a une heure et quart d'attente dans les autres stations, ça handicape le client. Nous aussi bien sûr. On est moins rentable en ce moment car on roule moins dans la journée."

Cette soignante gênée par l'arrêté de la Préfecture

Dans la file d'attente, tous les professionnels prioritaires ne sont pas à sec. Ils préfèrent anticiper dans le contexte actuel. On croise plusieurs soignants, comme Cécile. Elle est toutefois gênée de cette autorisation de la Préfecture : "Ceux qui vont au travail, qui en besoin pour gagner leur vie comme tout le monde, ils sont prioritaires, pas prioritaires ? Je ne sais pas. Je pense à mon mari par exemple. On s'interroge, ça devient dingue cette situation de devoir montrer patte blanche. On va où franchement ?", commente la franc-comtoise.

Six stations-services sont concernées par la mesure, en plus de Total Energie rue de Dole. Celles des supermarchés Carrefour Besançon-Valentin et Chalezeule, ainsi qu'Intermarché aux Hôpitaux-Neufs. À Montbéliard, il est possible de se servir entre 14h et 16h à Cora et Total Energie avenue d'Helvétie. La liste des professions prioritaires est disponible sur le site de la Préfecture du Doubs. Douze stations sont concernées en Haute-Saône.