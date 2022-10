Carburants : les stations-service d'autoroute et des nationales très fréquentées approvisionnées en priorité

C'est la question que se posent tous ceux qui comptent partir pour les vacances de la Toussaint, qui commencent ce vendredi soir : aura-t-on assez d'essence pour arriver à destination ? Et pour en revenir ? Le gouvernement et les exploitants d'autoroute se mobilisent, et assurent que les Français peuvent partir en vacances "confiants". "Le gouvernement est pleinement mobilisé afin de faciliter le départ en vacances des Français, affirment les services des ministères de l'Écologie ce vendredi matin dans un nouveau communiqué.

ⓘ Publicité

Si la situation sur le front de la pénurie s'améliore, avec plusieurs blocages levés et des personnels réquisitionnés pour l'approvisionnement, le gouvernement met donc les bouchées doubles pour faciliter les départs ce week-end. L'approvisionnement des aires d'autoroute, déjà prioritaire en temps normal, sera particulièrement surveillé, et renforcé au besoin. Les stations-service des routes nationales les plus fréquentées seront aussi approvisionnés en priorité, assurent les ministères de la Transition écologique et des Transports.

Les stations-service des autoroutes desservies en priorité

Les stations-service des aires d'autoroute sont déjà prioritaires dans l'approvisionnement en carburant, selon plusieurs règles en vigueur. "Les compagnies pétrolières ont un engagement de continuité de service avec les sociétés d'autoroutes, donc elles ont une obligation à livrer du carburant", a expliqué Francis Pousse, le président national Distributeurs Carburants et Energies Nouvelles chez Mobilians, sur Radio Classique ce vendredi. "Le réseau autoroutier est particulièrement bien choyé pour l'approvisionnement d'essence", a-t-il détaillé, "ce qui est logique, car c'est compliqué de laisser des voitures en panne sur l'autoroute".

Un approvisionnement prioritaire confirmé par le gouvernement dans son communiqué ce vendredi matin. Et en cas de difficultés, le gouvernement met en place "un point de contact d’urgence" pour les concessionnaires d’autoroutes, "afin d’organiser des livraisons d’urgence en cas de difficultés concentrées dans une zone du réseau autoroutier".

Sur l'autoroute, huit à neuf stations sur dix approvisionnées

Si jeudi soir, 16,9% des stations du pays connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant, sur les autoroutes, entre huit et neuf stations sur dix sont approvisionnées correctement, confirme le gouvernement, qui détaille les chiffres :

Réseau Vinci Autoroutes : sur les 181 aires de services du réseau, 90% sont approvisionnées en essence et 92% en gasoil

sur les 181 aires de services du réseau, 90% sont approvisionnées en essence et 92% en gasoil Réseau SANEF-SAPN : 82% des aires sont approvisionnées en essence, et 90% en gasoil

: 82% des aires sont approvisionnées en essence, et 90% en gasoil Réseau APRR-AREA : sur les 97 aires de services du réseau, 82% sont approvisionnées en essence et 88% le sont en gasoil

Le gouvernement précise que sur les principaux axes du réseau routier national non concédé, "l’immense majorité des stations sont actuellement approvisionnées" sur l’A20, sur l’A75 et sur l’A84, à l’exception de l’aire de Veyre sur l’A75 (absence d’essence).

L'approvisionnement des aires d'autoroute en temps réel

Les trois principaux réseaux autoroutiers ont également mis en place des sites internet pour suivre la situation de leurs stations-service en temps réel, aire par aire.

Les routes nationales les plus fréquentées également prioritaires

Pour ces départs en vacances, le gouvernement assure aussi la priorité de l'approvisionnement sur "les routes nationales les plus fréquentées", affirme-t-il. Les aires de service qui se trouvent le long de ces grandes nationales seront donc desservies avec la même rapidité que les aires d'autoroute.

Les camions citernes de l'armée à la rescousse

En cas de besoin, le gouvernement est également prêt à mobiliser l'armée pour ravitailler les stations des zones les plus tendues. "Des camions citernes du service opérationnel de l’énergie du ministère des Armées seront mobilisés pour soulager les systèmes logistiques dans les zones les plus tendues", affirme le communiqué.

La fin du rationnement dans les stations essence

Le gouvernement demande également aux préfets "de mettre fin aux arrêtés préfectoraux de rationnement dans les stations-services", ce qui signifie que chaque automobiliste pourra acheter la quantité de carburant qu'il souhaite en station.