Carburants : mesures de restriction prolongées jusqu'à jeudi 30 mars dans le Gard

Station d’essence victime de rupture sur les carburants à cause des grèves dans les raffineries et les dépôts contre la réforme des retraites.

Devant la "persistance de la tension sur le réseau de distribution" en carburant, Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, proroge ce lundi soir l’arrêté préfectoral qui réglemente la distribution de produits pétroliers dans le département afin d'assurer l’accès aux carburants pour le plus grand nombre et les services prioritaires. Les mesures sont prolongées jusqu'au jeudi 30 mars à minuit et sur l’ensemble du département.

Les mesures

limitation des volumes d’achat de carburants

pour les véhicules légers (moins de 3,5 t de PTAC) à 30 litres ;

pour les véhicules de transport de marchandises entre 3,5t et 12t de PTAC à 120 litres ;

et pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 12 tonnes de PTAC à 200 litres

interdiction du remplissage de jerricans ou autres contenants transportables manuellement

Une série de stations-services sont tenues de mettre à disposition du carburant pour le ravitaillement des services et personnels des professions prioritaires

La situation est suivie par les services de l’État, en lien avec la préfecture de la zone sud.

La préfète du Gard en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun, pour satisfaire les besoins de tous**.**