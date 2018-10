Les prix des carburants à la pompe se sont envolés la semaine dernière, selon les chiffres officiels publiés lundi. En cause notamment : l'entrée en vigueur de la hausse des taxes sur le gazole.

L'entrée en vigueur de nouvelles taxes visant à aligner progressivement le prix du litre de gazole sur celui de l'essence a provoqué, la semaine dernière, une hausse spectaculaire des coûts des carburants, selon les chiffres publiés ce lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Un record pour le prix du gazole

En une semaine, le litre de gazole à la pompe a bondit de 4 centimes d'euros, soit une hausse de +2,6 % en sept jours. En moyenne, le prix d'un litre de gazole coûte 1,522 euro TTC. C'est un record, puisque c'est la première fois que le litre de gazole dépasse la barre symbolique d'1,50 euro TTC par litre. Depuis le début de l'année le prix du litre de gazole a grimpé de 9,2 % et sur un an, la hausse est encore plus spectaculaire : +22,1%.

Le litre de SP95 a de son côté grimpé de 2 centimes d'euros en une semaine, à 1,57 euro TTC par litre à la pompe, soit une augmentation de 1,4% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l'année, le litre de SP95 a grimpé de 7,2 %, et sur un an de 15,5%. Une hausse en partie expliquée par l'évolution du cours du baril de pétrole brut.

-

Une hausse qui va se poursuivre

Et la hausse se poursuivra mécaniquement en 2019, puisque les taxes vont de nouveau augmenter. Mi-septembre, la ministre des Transports Elisabeth Borne a en effet annoncé que 7 centimes d'euro supplémentaires seront prélevés sur le litre de gazole l'an prochain. La hausse sera de quatre centimes d'euro par litre d'essence, ce qui rapprochera encore un peu plus les taux de taxation des deux types de carburant.

-