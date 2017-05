Carburants : sixième jour de grève, des ruptures de stock signalées dans de plus en plus de stations

Les conducteurs de camions transportant des matières dangereuses (carburants, gaz...) entamaient mercredi en Île-de-France et dans la région de Rouen leur sixième jour de grève. L'impact sur l'approvisionnement des stations divise les acteurs du secteur.

La grève des transporteurs de matières dangereuses, et notamment de carburants, perturbe-t-elle de façon significative l'approvisionnement des stations-service ? Difficile de répondre à la question car sur ce sujet, la CGT qui porte le mouvement et l'Ufip (Union française de l'industrie pétrolière) sont opposées. Cependant, les files d'attente et ruptures de stock sont constatées par les automobilistes dans certaines régions et surtout en Île-de-France.

Des centaines de stations franciliennes déclarées en pénurie par des internautes

Aucune source officielle ne chiffre le problème. Selon une source CGT du port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), "400 stations sont en panne sèche et presque 500 en panne partielle, essentiellement en gasoil". L'Union française de l'industrie pétrolière (Ufip) évoque elle toujours "une centaine" de stations en rupture en Île-de-France sur les 600 stations dans son giron (hors grande distribution et indépendants), représentant plus de la moitié des points de vente. Selon l'application Essence qui recense les signalements d'internautes volontaires, plus de 800 stations étaient en pénurie partielle ou totale ce mercredi en fin de matinée. Les zones les plus touchées ? Paris et sa région, la côte atlantique, mais aussi depuis mercredi les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.

Au début du mouvement, l'Ufip avait demandé aux consommateurs de ne pas se ruer vers les stations, pour éviter une pénurie créée par un effet de panique comme au printemps 2016, lors des grèves contre la loi travail.

Aucun dépôt bloqué

Mercredi, les "barrages filtrants", mis en place à l'entrée des dépôts pour informer les camions qui roulent du mouvement, ont été "maintenus", afin "de continuer à mettre la pression sur les organisations patronales", a indiqué Fabrice Michaud de la CGT-Transports. Il en est de même à Grand-Quevilly, près de Rouen. "Des tracts sont distribués aux chauffeurs, mais il n'y a pas de blocage", a ajouté la même source. La grève lancée vendredi en plein week-end de l'Ascension par la CGT vise à pousser le patronat (FNTR, TLF, OTRE) à "négocier" l'insertion dans la convention collective du transport routier de "spécificités" propres aux matières dangereuses. Elle demande notamment une durée journalière de travail maximale de 10 heures, un suivi médical semestriel spécifique, un taux horaire minimal de 14 euros de l'heure et un treizième mois.