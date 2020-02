Février est le mois de la fête dans les Alpes Maritimes avec 3 évènements d'envergure nationale et même mondiale qui occasionnent des perturbations de la circulation à Nice, Menton et Mandelieu-La-Napoule.

Carnaval de Nice, Fête du Citron® à Menton et Fête du Mimosa : Comment circuler ?

à part celle de la reine du Carnaval, les voitures ne sont pas les bienvenues à Nice, Menton et Mendelieu lors des festivités de février

Alpes-Maritimes, France

Les jours de manifestations, des restrictions de circulation sont mises en place dans le centre-ville de Nice. Voici la liste des routes fermées trois heures avant les corsos :

Promenade des Anglais : chaussée nord et sud depuis le boulevard Gambetta jusqu’à l’avenue Max Gallo

Avenue Max Gallo de la promenade des Anglais à la place Masséna

Tunnel Liautaud de l’entrée Max Gallo jusqu’à la sortie Port

Tunnel du Congrès

Boulevard Jean-Jaurès jusqu’à la descente Crotti

Avenue Félix-Faure de la rue Gubernatis jusqu’à la place Masséna

Avenue de Verdun dans sa totalité

Rue Saint-François de Pauledans sa totalité

Quai des Etats-unis : chaussée nord entre l’avenue Max Gallo et la place du 8 mai

Quai Rauba Capeu chaussée nord

Les voies secondaires débouchant sur ces grands axes

Pour traverser la ville de Nice durant un corso ou une bataille de fleurs il faut voici les axes à privilégier :

Dans les deux sens : voie Mathis, A8

Sens est/ouest : boulevard Carabacel / rue de l’Hôtel des Postes

Sens ouest/est : boulevard Gambetta / rue Maréchal Joffre

Le plan de circulation et de stationnement spécial pour le Carnaval de Nice 2020 - Ville de Nice

Les jours de défilés (3 heures avant le début de la représentation) des perturbations sont aussi prévues dans les transports en communs, sur la ligne 1 du tramway Ligne d'Azur :

Tramway Ligne 1 en carrousel de Henri Sappia à Jean Médecin

Descente à Jean Médecin pas de passager jusqu’à Masséna (station Masséna fermée)

à l’issue de la manifestation ouverture de la station Masséna

Tramway Ligne 1 en carrousel de l’Hôpital Pasteur à Garibaldi

Station Opéra - Vielle Ville fermé

Station Cathédrale - Vielle Ville fermée

Tramway ligne 2 Circulation normale, les correspondances des lignes 1 et 2 se font à l’arrêt Jean Médecin et à l’arrêt Garibaldi.

Les bonnes idées pour stationner pendant le Carnaval de Nice

Offre spéciale de stationnementOffre parking 5€/5H

Sur présentation du billet d'entrée du jour à la bataille de fleurs ou au corso carnavalesque, bénéficiez de l'offre parking 5€/5H aux parkings Nicetoile, Port Lympia et le Parking du Phare.Présenter-vous au bureau du chef du parc (à l'accueil de votre parking) muni de votre billet.

Si vous arrivez sur Nice par l’ouest

Nous vous conseillons de vous garer au Parking «Parcazur Las Planas» (sortie autoroute Nice nord N° 54 - parking gratuit pour 1 aller/retour) et de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt «Jean Médecin» pour la Bataille de Fleurs comme pour le Corso.Accès venant de l’estNous vous conseillons de vous garer au Parking «Parcazur Pont-Michel» (sortie autoroute Nice Est N° 55 - parking gratuit pour 1 aller/retour) et de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt «Garibaldi» pour la Bataille de Fleurs comme pour le Corso.Tramwa

Fête du Citron® à Menton

Le bon réflexe lors des corsos des dimanches 16, 23 février et 1er mars 2020, c'est d'arriver sur Menton avant 12h !

Dès la sortie N°59 de l’autoroute A8, des panneaux indiquent les différentes zones d’accueil (pour les voitures ou pour les camping-cars…), Il y a même un parking GRATUIT situé à proximité de la sortie 59 de l'A8 avec des navettes pour aller au centre ville de Menton. Suivez ces indications qui vont vous faire gagner du temps.

Les temps forts de la Fête du Citron® à Menton 2020 - Ville de Menton

LA NAVETTES FÊTE DU CITRON®

Elle fonctionne les dimanches 16, 23 février et 1er mars 2020 :

Les navettes « Office de tourisme » relieront la gare routière à la vallée du Careï – sortie d’autoroute ( P1 – parking Intermarché du Careï ), les dimanches de fête, de 9h30 à 13h30 (aller) et de 15h30 à 18h00 (retour).

), les dimanches de fête, Les navettes « Office de tourisme » relieront l’esplanade Francis-Palmero au stade Rondelli ( P2 – quartier Garavan ) les dimanches de fête, de 9h30 à 14h (aller) et de 15h30 à 18h00 (retour).

) les dimanches de fête, Les navettes « Office de tourisme » relieront le stade du Val D’Annaud au parc Koaland (P3 – quartier Madone) les dimanches de fête, de 9h30 à 14h (aller) et de 15h30 à 18h00 (retour).

Fréquences : toutes les ½ heures selon la circulation en ville.

Elle fonctionne également les jeudis 20 et 27 février avec un dispositif de nuit :

Les navettes seront au départ des Jardins Biovès (arrêt bus Biovès, sous la passerelle) pour relier le centre aux vallées de Menton et les entrées de ville, à partir de 22h15 (rendez-vous sous la passerelle entre les jardins Biovès).

Départ pour Garavan (frontière italienne)

Départ pour la vallée du Careï (Résédas)

Départ pour la vallée du Borrigo (Suillet)

Départ pour la vallée de Gorbio (Azur Parc – Gorbio)

Dans le centre ville, aux abords du circuit des festivités, ne vous garez pas n'importe où de nombreux axes sont interdits au stationnement .

La circulation sera coupée les jours de défilés (jour ou nuit) sur les axes suivants :

Avenue Carnot

Avenue Félix-Faure

Place St-Roch

Rue Adhémar-de-Lantagnac

Promenade du Soleil (bord de mer)

Rue Pasteur

La bonne idée pour aller à Menton

Le plus simple est de rejoindre Menton via le réseau TER/SNCF car la gare S.N.C.F de Menton est située à moins de 200 mètres de l’entrée des manifestations et animations.

La Fête du Mimosa de Mandelieu-La-Napoule

Mandelieu-La-Napoule est une petite commune sur le bord de mer, pour passer plus de temps à profiter des animation au lieu de tourner en voiture la meilleure solution est de rejoindre La Napoule avec les transports en commun :

Le TER, la gare SNCF de La Napoule est à 2 minutes à pied du parcours.

Le bus, avec le réseau PALM EXPRESS : La ligne A jusqu’à Géant Casino puis ligne 23 jusqu’au rond point des Balcons d’Azur (navettes gratuites le dimanche). Ligne 22 depuis SNCF Cannes par le bord de mer.

Voici les restrictions de circulation en voiture :

Depuis la sortie de l'A8 N°40, prendre la direction de La Napoule par l’avenue du Maréchal Juin

Depuis la sortie de l'A8 N°41, prendre l’avenue Gaston de Fontmichel puis l’avenue de la Mer.

Attention fermeture des accès le dimanche 23 février 2020 à 12h30

Accès au spectacle nocturne du vendredi 21 février 2020

Le spectacle nocturne a lieu sur la plage du Château. L’avenue Henry Clews est fermée à la circulation à 17h30 – Réouverture à 20h30. La circulation est ouverte sur l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à hauteur de la route du Golf.

Les parkings de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa seront accessibles au public.

Accès au spectacle nocturne du samedi 22 février 2020

Accès interdit de 18h30 à 20h30 - Sortie A8 N°40 Centre-Ville - Avenue de Cannes après l’échangeur de l’A8 en direction des Tourrades.

Accès autorisé - Entrée sur l’A8 N°40 en direction de Nice/Aix en venant du Carrefour de l’Espace (Géant Casino)

Accès au corso du dimanche 23 février 2020

Les accès au bord de mer de La Napoule seront fermés aux véhicules le dimanche 23 à partir de 13h - Réouverture entre 17h30 et 18h :

Avenue du Général de Gaulle à partir du pont de Siagne

Avenue Henry Clews jusqu’au rond-point Soustelle

Balcon d’Azur, - Route du Golf (entre l’entrée du golf Old Course et l’avenue Henry Clews)

Rue du Chantier Naval (depuis le tunnel sous la voie ferrée jusqu’à l’avenue Henry Clews).

Les parkings Soustelle (La Napoule), de la rue du Chantier Naval, de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa sont accessibles gratuitement au public.

Rejoindre le corso à pied

Depuis le rond-point Soustelle-Balcons d’Azur (haut de La Napoule) par l’avenue Henry Clews en longeant le bord de mer.

En venant de Cannes depuis le pont de Siagne par l’avenue du Général de Gaulle.

Attention : le cheminement pédestre par la route du golf ou par l’intérieur de la Napoule (rue du chantier naval) est réservé aux personnes munies de leurs billets d’accès aux tribunes.

Aucune possibilité de rejoindre les promenoirs gratuits ou les caisses de vente de billets par ces deux itinéraires.

Le Bon Plan

Des navettes autocar gratuites sont mises en place le dimanche 23 2020 pour rejoindre et repartir du corso de 13h à 18h sans interruption entre le Parking gratuit de l’hypermarché Géant Casino (avenue Maréchal Juin) et le rond-point Soustelle (avenue Henry Clews).