Carnaval de Nice: le point sur les conditions de circulation

Le Carnaval de Nice commence ce vendredi à 18h30, place Masséna. Pendant les 2 semaines de fête, la circulation en centre-ville et l'accès au tramway sont perturbés. On vous explique tout.

A l'occasion du Carnaval 2022, qui commence ce vendredi soir, des mesures de restriction de la circulation et du stationnement sont prises par la ville de Nice. A commencer par la ligne 1 du tramway: les arrêts Masséna, Opéra Vieille Ville et Cathédrale Vieille Ville ne sont pas desservis en direction de Hôpital Pasteur. De l'autre côté, direction Henri Sappia, seuls les arrêts Opéra Vieille Ville et Cathédrale Vieille Ville ne sont pas desservis.

Fermeture des grands axes

Promenade des Anglais : chaussée nord de la rue Max Gallo à la rue Gambetta

Promenade des Anglais : chaussée sud de la rue Sauvan à l’avenue Max Gallo

Avenue Max Gallo

Place Masséna

Tunnel Liautaud de l’entrée Max Gallo jusqu’à la sortie Port

Rue Desboutin

Boulevard Jean-Jaurès de la place Masséna jusqu’à la descente Crotti

Avenue Félix-Faure de la rue Gubernatis jusqu’à la place Masséna

Avenue de Verdun dans sa totalité

Rue Saint-François de Paule entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo

Les voies secondaires débouchant sur ces grands axes

La mairie recommande à tous les visiteurs de passer par la voie Mathis et l'autoroute A8 et de privilégier les transports en commun dans le centre-ville.

Accès et sorties de la vieille ville

L'entrée et la sortie de la vieille ville se fait par la descente Crotti. Sur la route, le quai des Etats-Unis et le quai Rauba Capeu fonctionneront en sens inversé, sauf le 11 février. Important: les riverains devront se munir d’un justificatif de domicile pour circuler. Pour finir, une bonne nouvelle. Les lignes de bus 12, 23, 32, 38, 57, 70 et 87, qui passent donc dans le centre ville, sont gratuites tout le long du Carnaval. Plus d'informations sur le site Lignes d'Azur.