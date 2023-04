Carole Delga sur la future A69 : "il n'y a pas d'autre solution, les études alternatives n'ont rien donné"

Comme le président PS du Département du Tarn et une bonne partie des élus du bassin castrais, la présidente de la région Occitanie a toujours été favorable à l'A69 et ne l'a jamais caché. Mais ces derniers jours, avec la mobilisation qui commence à dépasser le cercle du militantisme d'extrême gauche et suscite l'intérêt des médias nationaux, Carole Delga préférait ne pas répondre à certaines attaques qui la visaient nommément.

À l'image du collectif organisateur (les Soulèvements de la Terre, La voie est libre, Extinction Rebellion Toulouse et la Confédération paysanne) qui écrivait jeudi dernier à propos de la socialiste "Elle, qui se dresse en grande prêtresse des mobilités douces, montre ici un visage sombre qui trahit les complaisances avec les lobbies du tout routier. Elle, qui se prétend bâtisseuse d'un avenir radieux est ici prisonnière d'un imaginaire rétrograde et archaïque". Ce 25 avril, à l'occasion d'un déplacement dans les Pyrénées-Orientales, Carole Delga a répondu à ses détracteurs au micro de France Bleu.

France Bleu : Êtes-vous toujours favorable à cette A69 ?

Carole Delga : Tout d'abord, je voudrais saluer la responsabilité des manifestants qui ont manifesté dans le calme le week-end dernier dans le Tarn où il n'y a pas eu de heurts et j'en suis vraiment très satisfaite pour la population. Ensuite, sur le projet de l'A69, le gouvernement il y a u, a décidé qu'il y aurait cette autoroute qui est nécessaire pour désenclaver ce territoire. Je voudrais rappeler que l'Occitanie est le territoire le plus enclavé de France au niveau ferroviaire et au niveau routier. En ce qui concerne le secteur de Castres-Mazamet, nous avons aujourd'hui une dynamique économique satisfaisante mais qui n'est pas suffisante. Je rappelle quand même que le taux de pauvreté de ces territoires est supérieur à la moyenne régionale qui est déjà quand même assez bas. Moi je rencontre de nombreux chefs d'entreprises et des salariés qui me disent en avoir ras-le-bol de cette route (NDLR : la N126) qui est dangereuse et qui met beaucoup de temps. Donc, si nous voulons qu'il y ait des entreprises qui restent sur ce territoire et que d'autres entreprises s'y installent pour que le taux de chômage baisse et qu'il y ait un meilleur revenu pour nos habitants, il faut faciliter l'accès au bassin de Castres-Mazamet.

Les critiques portent beaucoup sur le coût environnemental de l'A69...

Bien entendu qu'il y a un coût environnemental. Je ne dirais pas le contraire. Mais quelle est l'autre solution? En tant que présidente de région, il y a cinq ans, j'ai financé une étude pour proposer des solutions alternatives. Cela n'a rien donné. Il faut avoir cette honnêteté de le dire. Il n'y avait pas d'autre solution opérationnelle que l'autoroute. Et donc on a demandé au concessionnaire de faire en sorte que toutes les terres consommées agricoles soient compensées. Il y aura deux fois plus de compensation? par rapport au nombre d'arbres abattus et aux surfaces agricoles utilisées, en "renaturant" d'autres surfaces qui aujourd'hui sont impropres à l'agriculture. Mais si nous n'avons pas une meilleure liaison routière, des entreprises partiront de ce secteur là. On a besoin d'un nouvel aménagement routier et on a été très exigeant sur les compensations environnementales données par l'entreprise qui va réaliser ces travaux.

Est-ce que ce sera une "autoroute pour les riches" comme disent certains ? Près de 17 euros l'aller-retour tout de même...

Non, 17 euros c'est quand vous prenez l'autoroute exceptionnellement. Si vous faites tous les jours Castres-Toulouse aller-retour, c'est un peu plus de 100 euros par mois, et pas les 300 euros dont j'entends parfois parler. Je sais ce que 100 euros représente dans le budget d'une famille, mais je ne peux pas laisser dire qu'il s'agira d'une autoroute pour les riches.

