CARTE - Déconfinement des terrasses à Paris : retrouvez les rues qui vont fermer

Pour permettre aux cafetiers et restaurateurs parisiens de déployer gratuitement leur terrasse pour accueillir de nouveau leurs clients le 2 juin prochain, la ville de Paris piétonnise tout ou partie de certaines rues de la capitale. Retrouvez-les facilement.

À deux jours de la deuxième phase du déconfinement, la mairie de Paris nous dévoile ce dimanche 31 mai le détail des rues de la capitale qui seront totalement ou en partie piétonnisées pour permettre aux bars et aux restaurants de s'étendre sur la voie publique. L'Ile-de-France étant en zone orange sur la carte épidémique, les établissements parisiens ne pourront rouvrir que leur terrasse le 2 juin prochain. Dans le cadre d'un plan d'aide à un secteur très fragilisé par le confinement, la maire Anne Hidalgo leur permet d'occuper l'espace public gratuitement.

Une carte pour y voir plus clair

Voici la carte qui détaille les rues tout ou partie piétonnisées à partir du 2 juin et jusqu'au 30 septembre pour permettre aux cafetiers et restaurateurs d'installer une terrasse en face de leur établissement, en fonction des jours et des horaires de fermeture :

À quoi s'attendre à partir du 2 juin ?

Les propriétaires des établissements qui souhaitent installer ou agrandir leur terrasse le 2 juin doivent le déclarer sur paris.fr. Ils pourront ensuite déployer chaises et tables sur les trottoirs ou sur des places de stationnement. Pour garantir la sécurité des clients, un dispositif de protection devra être installé entre la rue et la terrasse.

Les gérants devront aussi veiller à la propreté de l'espace occupé, aux mégots jetés et aux nuisances sonores. Certains peuvent aussi bénéficier d'autres aides de la ville, comme l'exonération de loyers dans des locaux des bailleurs municipaux, l'exonération de six mois de taxes sur les étalages et les terrasses ou encore le lancement d'un nouveau plan tourisme de cinq millions d'euros.