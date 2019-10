CARTE - A quoi ressemblera l'ouest de l'Ile de Nantes en 2028

Au sud-ouest de l'île de Nantes le chantier de démolition de l'ancien marché d'intérêt national bat son plein. Les parties centrales et sud de l'ancien M.I.N ont déjà été rasées et le futur quartier se dessine

Nantes, France

Le sud ouest de l'Ile de Nantes est en pleine métamorphose. Les parties centrales et sud du MIN ont été rasées, à la place d'énormes bulldozers utilisent les matériaux déconstruits sur site pour faire le remblai et la sous couche de voirie.

Les parties centrales et sud du M.I.N ont été démolies. © Radio France - Pascale Boucherie

L'axe traversant Nord Sud - le boulevard entre le Pont Anne de Bretagne et le Pont des Trois Continents - sera livré mi 2021, plus tard dessus viendront deux lignes de tram. Elles seront rejointes par une ligne de Chronobus qui arrivera de l'Est. Dans deux ans les voitures ne pourront plus emprunter le quai Wilson. Il sera à terme transformé en vaste parc métropolitain.

L'emprise ferroviaire sera démantelée en 2022, elle aussi remplacée par de la verdure.

A l'est le futur CHU sera accolé au nouveau quartier République Tandis qu'à l'ouest un autre quartier verra le jour, d'ici 2027-2028. Pour l'instant il n'a pas de nom, juste un surnom : le quartier du Finistère.

La livraison du CHU est prévue pour 2026.