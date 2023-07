CARTE | Au 1er septembre, la circulation dans la ville de Poitiers sera limitée à 30 km/h

Le vendredi précédent la rentrée scolaire la vitesse de circulation dans la majorité des rues et routes de Poitiers sera abaissée à 30km/h, avec des panneaux « zone 30 » installés à toutes les entrées de la ville (près de 80 au total). Quelques mois après l'annonce de l'adoption de cette mesure, la mairie a donné des précisions ce mercredi 12 juillet. « Cette mesure est une réponse à des demandes répétées des habitants lors de réunions publiques, inquiets du bruit et de la sécurité, souligne Frankie Angebault, l'élu en charge des mobilités. Les statistiques de sécurité routière vont aussi en ce sens, tout comme les normes environnementales. » Les élus l'assurent, il ne s'agit pas d'une mesure « anti-voitures » ou « politique », mais de « bon sens ».

La carte de la mairie de Poitiers, indiquant les zones maintenues à 50 et 70 km/h. - Mairie de Poitiers

A l'heure actuelle, la vitesse moyenne dans toute la ville de Poitiers serait établie entre 20 et 25 km/h, et plus d'un tiers des routes de la ville seraient déjà limitées à 20 ou 30 km/h (dans les zones de rencontres). Dans un mois et demi, ce sera le cas de 90% des voies. Les rocades, la pénétrante, l'avenue Jacques Cœur ou celles menant à Migné-Auxances et Montamisé sont présentées comme des axes « structurants » et resteront donc à 50, voire 70 km/h.

Des installations de panneaux pour plus de 100.000 euros

Il n'y aura pas de travaux, pas de construction de dos d'âne, dans les rues de Poitiers cet été. En revanche, les agents municipaux vont placer sur chaque panneau d'entrée de la commune une indication « zone 30 ». Dix radars pédagogiques, chargés de signifier leur vitesse aux véhicules sans les flasher, seront installés. Et dès la rentrée, grâce à une restructuration des services menée depuis deux ans, la police municipale pourra mener des contrôles de vitesse grâce à de nouvelles motos et dès l'achat d'un radar « jumelles ». Elle travaillera sur ses horaires classiques (7h45/22h) mais aussi en partenariat avec la police nationale.