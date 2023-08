CARTE - Au nord d'Orléans, une partie de l'A10 passe à 4 voies dès cet été pour éviter les bouchons

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui empruntent l'A10 au nord d'Orléans, notamment pendant les week-end de chassé croisé. Avant le passage définitif des 16 kilomètres à quatre voies de Sougy à la Chapelle St Mesmin, Vinci autoroutes a ouvert vendredi 28 juillet, dans les deux sens, la quatrième voie sur quelques kilomètres du tronçon. De quoi promettre plus de fluidité et moins de bouchons, notamment là où ça coince le plus dans les deux sens, à hauteur de l'embranchement avec l'A71.

Éviter les bouchons à l'embranchement avec l'A71

Dans le détail, les automobilistes roulent donc désormais sur quatre voies pendant six kilomètres entre l'échangeur d'Orléans nord (sortie 14) et la bifurcation avec l'A71 en direction du sud. En sens inverse, et donc en direction de Paris, les quatre voies sont ouvertes à partir de la bifurcation pendant trois à quatre kilomètres.

Dans le détail, 6 kilomètres passent à quatre voies en direction du Sud, quatre kilomètres dans l'autre sens. - Vinci autoroutes

L'objectif, c'est bien de "permettre une circulation plus fluide au niveau de ce nœud de congestion au moment des chassés croisés", explique Thierry Maillé, directeur opérationnel chez Vinci Autoroutes à Orléans. "En moyenne sur la section, on a 64.000 véhicules par jour. Lors des pointes d'été on peut passer à plus de 100.000, donc a trois voies ça ne passait pas", ajoute-t-il. Selon lui, "l'effet est déjà là, avec seulement quelques ralentissements dimanche 30 juillet dans le sens des retours, et il sera encore plus bénéfique quand tout le tronçon sera à quatre voie".

Les quatrième voies ouvertes cet été fermeront quelques fois à la rentrée pour de terminer totalement les travaux, il manque notamment des panneaux et des portiques. Pour le moment, les voitures continuent de rouler à 90 km/h, jusqu'à la mise en service définitive de toute la portion à quatre voies prévue au mois de novembre.