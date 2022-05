CARTE - Avec le match du Stade Lavallois, comment circuler vendredi soir dans les rues de Laval

Attention si vous souhaitez circuler dans les rues de Laval ce vendredi 6 mai. Avec les festivités liées au match du Stade Lavallois, qui fête la montée en Ligue 2, la circulation sera fortement perturbée dans le centre-ville et le stationnement interdit dans certaines zones.

La circulation et le stationnement seront interdits à tous les véhicules autour de la place du 11 novembre à Laval.

Toute la ville de Laval se met aux couleurs du Stade Lavallois pour fêter la magnifique saison des Tango et leur retour en Ligue 2. Pour le dernier match du club à domicile vendredi 6 mai, la ville, en collaboration avec France Bleu Mayenne, organise une grande soirée festive. Une Fan Zone va être installée sur le Square Boston et les Tango seront accueillis à la mairie en fin de soirée, ce qui implique des modifications de circulation dans le centre-ville de Laval.

La carte du centre-ville de Laval avec les déviations et les fermetures de voies. © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'est autour de la place du 11 novembre que se concentrent la majorité des perturbations. Dès 13 heures, les barrières seront installées et les déviations seront mises en place. C'est à partir de 21 heures 30 que le centre-ville sera totalement bouclé et le stationnement sera interdit, à partir de 21h30 également, sur le quai Jean Fouquet, sur les emplacements en épis, à proximité du Pont Aristide Briand, contre-allée André Pinçon et rue de Strasbourg.

Les sorties des parkings barrièrés Hôtel de ville (cours Clémenceau et place de la médaille militaire) seront interdites de 21h30 à 23h00.