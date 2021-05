CARTE - Bison futé prévoit des routes très chargées pour le week-end de l'Ascension

Bison Futé voit rouge mercredi et jeudi dans le sens des départs en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, et rouge dimanche partout en France dans le sens des retours

Même si la météo s'annonce plutôt maussade, les Français ont l'intention de profiter de ce long week-end de l'Ascension et il y aura du monde sur les routes. Bison Futé voit rouge en Ile-de-France dans le sens des départs dès ce mercredi, veille de jour férié, et orange partout ailleurs. Le centre national d'information routière conseille de partir de Paris et de sa région avant 10h afin d'éviter les bouchons. Elle recommande également de quitter ou de traverser les grandes métropoles avant midi.

Pour les grandes agglomérations du pays, telles que Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Bison Futé conseille de prendre le volant avant midi également. Si les trajets entre régions sont désormais autorisés par les autorités, le couvre-feu est toujours en vigueur. Les déplacements ne sont donc autorisés qu'entre 6h et 19h. Les difficultés de circulation sont également à prévoir jeudi dans le sens des départs, rouge en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, orange pour le reste du pays. Concernant les retour, aucune difficulté particulière n'est à prévoir ce mercredi.

Rouge dans le sens des retours

Après un répit vendredi et samedi (vert partout), les vraies difficultés auront lieu dimanche 16 mai avec une journée prévue en rouge partout en France dans le sens des retours. Logique avec la fin de ce long week-end et le retour au travail ou à l'école dès lundi. Comme d'habitude, les grands axes seront particulièrement chargés, notamment les autoroutes A10, A6 et A13 en direction de l'Ile-de-France. Bison Futé annonce une circulation "très difficile" au niveau national, dès le milieu de la matinée et jusqu'en fin d'après-midi.