CARTE - Budget automobile : de 5.400 euros par an Lorraine à près de 6.200 euros en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Les Français ont dépensé en moyenne entre 5.400 et 6.200 euros pour leurs voitures en 2016, selon une enquête publiée jeudi par l'Automobile club. C'est en Lorraine que le budget est le plus faible, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur le plus élevé.

Selon une enquête de l'Automobile club Association publiée jeudi, les Français ont consacré un budget annuel moyen qui varie de 5.400 à 6.200 euros selon les régions.

Les automobilistes de Poitou-Charentes ont fait le plus de kilomètres en 2016

Ce budget moyen comprend aussi bien les frais d'assurance, de carburant, d'entretien que de péage des automobilistes français, et il varie selon les régions, pour différentes raisons. Les automobilistes lorrains ont été les moins dépensiers en 2016, avec un budget annuel moyen de 5.441 euros, car leur kilométrage annuel est moins élevé que dans les autres régions, explique l'Automobile club. Un automobiliste lorrain a en effet parcouru près de 7.000 kilomètres l'an dernier, contre 9.800 pour un conducteur de Poitou-Charentes. Le budget auto des habitants de cette région n'est toutefois pas beaucoup plus élevé qu'en Lorraine (environ 5.600 euros par an), car le carburant dans les stations de Poitou-Charentes est moins taxé, indique l'Automobile club.

Carburant : consommation la plus forte en Basse-Normandie

C'est dans le Sud de la France que les budgets consacrés à la voiture sont les plus conséquents, "comme les années précédentes", précise l'association. Ainsi, les automobilistes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont dépensé en moyenne 6.184 euros l'an dernier. Un budget 13,7% plus élevé que celui des Lorrains. Cette différence s'explique notamment par le poste assurance : un automobiliste de PACA consacre 730 euros par an à ce budget, contre 564 euros pour un Lorrain.

Concernant le carburant, c'est en Basse-Normandie que le budget était le plus important pour les automobilistes en 2016 : 969 euros par an en moyenne. Et les plus dépensiers en entretien sont les automobilistes d'Ile-de-France (889 euros par an). Ce sont eux aussi qui ont le plus dépensé pour le garage ou stationnement de leur véhicule : 773 euros en un an... contre 250 euros pour les budgets les plus faibles, en Bourgogne et Poitou-Charentes.