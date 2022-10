CARTE Carburant : les habitants du Calvados et de l'Orne s'entraident

Suite à la grève dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, de nombreux automobilistes ont du mal à faire le plein dans le Calvados et l'Eure.

Les auditeurs de France Bleu Normandie s'entraident pour trouver du carburant dans la région. Retrouvez sur cette carte interactive les stations signalées avec le carburant présent ou absent.

Si vous voulez participer à cette carte, répondez à l'un des formulaires ci-dessous.

Signalez le manque de carburant

Vous avez constaté l'absence de carburant dans votre station ? Signalez-la aux autres conducteurs sur ce formulaire.

Signalez la présence des carburants

Vous avez trouvé du carburant dans votre station ? Indiquez-le aux autres conducteurs sur ce formulaire.