CARTE - Châtellerault : le pont Henri IV fermé à la circulation, une première phase de travaux

Avant les grand travaux du pont Henri IV de Châtellerault, dès janvier 2022, des travaux préparatoires débutent ce lundi 25 octobre et se termineront le 10 novembre. Les voitures ne peuvent plus y circuler, mais les piétons et les cyclistes ont accès libre.