CARTE - Reconfinement en Drôme et en Ardèche : calculez la zone de dix kilomètres autour de chez vous

Dès ce samedi soir, il faut une attestation pour justifier un déplacement à plus de 10 km de chez vous. Emmanuel Macron a annoncé, mercredi, l'extension à toute la France métropolitaine des restrictions contre la Covid-19 déjà imposées dans 19 départements. Ça donne quoi en Drôme et en Ardèche ?

À partir de ce samedi soir, 19h00, les déplacements en Drôme et en Ardèche, comme ailleurs, seront limités à dix kilomètres autour de chez soi. Ces nouvelles règles de déplacements ont été annoncées mercredi 31 mars par Emmanuel Macron. Elles font partie d'une ensemble de mesures restrictives appliquées à tout le pays pour au moins quatre semaines. Elles doivent permettre de freiner la flambée de l'épidémie de coronavirus qui touche la France et le monde depuis plus d'un an.

Vous pourrez vous déplacer dans un rayon de 10 km autour de votre domicile entre 7h00 et 19h00, sans limite de temps et surtout sans attestation. En revanche, vous devrez vous munir d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de domicile comme, par exemple, une facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone ou tout simple la carte grise de votre véhicule.

Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que les contrôles et sanctions seront renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements.

Sachez cependant que vous avez jusqu'au lundi de Pâques inclus pour vous confiner ailleurs que chez vous. Les déplacements entre les régions seront tolérés jusqu'au 5 avril pour "ceux qui souhaitent changer de région pour s'isoler" a précisé Emmanuel Macron mercredi. En revanche, à partir du 6 avril, il faudra donc une attestation et un motif impérieux pour changer de région.

Où puis-je aller à moins de 10 km de chez moi ?

Grâce à la carte ci-dessous, vous pouvez calculez jusqu'où vous pouvez aller. Pour cela, entrez ci-dessous le nom de votre commune ou votre adresse et cliquez sur la petite loupe.

► Si vous avez des difficultés pour afficher la carte, cliquez ici.