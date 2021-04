Jusqu'où puis-je me déplacer à partir de ce samedi 3 avril, 19h00 ? Pour vous aider à y voir plus clair, France Bleu Pays de Savoie vous propose un outil pour visualiser précisément le périmètre des 10 kilomètres autorisés autour de chez vous !

CARTE - Confinement en Savoie et en Haute-Savoie : calculez la zone de dix kilomètres autour de chez vous

Si vous habitez Annecy, vous pourrez profiter des berges du lac jusqu'à Saint-Jorioz et Talloires.

En raison du nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi 31 mars, les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km autour de chez vous à partir de ce samedi soir, 19h00. Avec ces nouvelles mesures, valables pour au moins quatre semaines, le gouvernement français espère stopper la progression de l'épidémie de coronavirus.

À partir de samedi soir, il sera possible de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez vous, sans limitation de durée, entre 7h00 et 19h00, et surtout sans attestation. Un justificatif de domicile ou une pièce d'identité suffira. Au-delà de cette zone de 10 kilomètres, il faudra justifier d'un motif impérieux.

À noter qu'une tolérance est accordée pour ce week-end de Pâques, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de changer de région et de s'isoler ailleurs que chez eux.

En revanche, l'attestation dérogatoire reste nécessaire pendant le couvre-feu, à partir de 19h00, pour promener son animal de compagnie, et cela, uniquement dans un rayon de un kilomètre autour de son domicile.

Jusqu'où puis-je me déplacer ?

Pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, entrez ci-dessous le nom de votre commune ou votre adresse et cliquez sur la petite loupe.

► Si vous avez des difficultés pour afficher la carte, cliquez ici.