CARTE - Coronavirus en Dordogne : où trouver des aires de repos et des sanitaires ouverts pour les routiers ?

Bison Futé a publié, sur son site internet, une carte interactive pour répertorier les aires de repos et les aires de services ouvertes et accessibles aux routiers. Depuis le début du confinement, les chauffeurs poids-lourd sont remontés contre la fermeture des sanitaires et des restaurants.