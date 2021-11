CARTE - Crit'Air : où pourrez-vous circuler en cas d'épisode de pollution dans le Grand Avignon ?

Les préfectures du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône appellent les automobilistes circulant sur le Grand Avignon et sa périphérie à équiper rapidement leur voiture d'une vignette Crit'Air. D'ici la fin de l'année, l'arrêté concernant la zone de circulation différenciée sera édicté.

Avis aux automobilistes circulant sur le Grand Avignon et dans le nord des Bouches-du-Rhône : d'ici la fin de l'année 2021, une zone de circulation différenciée sera mise en place dans l'agglomération. Pas de date précise concernant la publication de l'arrêté, mais les trois préfectures vous appellent à équiper très rapidement votre véhicule d'une vignette Crit'Air.

Quelle est la limite de la zone de circulation différenciée ?

En pointillé sur la carte, la zone où sera appliquée la circulation différenciée en cas d'épisode de pollution. © Radio France - Préfecture de la région PACA.

Comme indiqué sur la carte de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en cas d'épisode de pollution persistant, le préfet du Vaucluse pourra restreindre les conditions de circulation sur un périmètre comprenant le Grand Avignon et plusieurs communes au nord des Bouches-du-Rhône : Rognonas, Barbentane, Chateaurenard et Noves.

Qui pourra circuler ?

Dans le cas d'un épisode de pollution à l'ozone ou aux particules, vous ne pourrez plus circuler dans ces secteurs sans vignette Crit'Air jusqu'à nouvel ordre.

Le fameux sésame collé sur votre pare-brise ne suffira pas non plus. Les voitures portant une vignette quatre ou cinq, soit les plus polluantes, n'auront pas le droit de rouler. Pour les poids lourds les mesures seront encore plus strictes. Si le chiffre sur leur vignette est supérieur à deux, interdiction pour eux de circuler sur le territoire.

D'ici là, vous avez encore le temps de vous équiper. Une vignette coûte 3,67 euros et elle est valable pour toute la durée de vie de votre voiture. Pour l'obtenir, rendez vous sur le site internet : certificat-air.gouv.fr