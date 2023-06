CARTE - Dans le Finistère, des projets routiers pour désenclaver certains territoires et fluidifier le trafic

Les routes font partie des compétences du conseil départemental. Dans le Finistère, l'exécutif a présenté ce lundi son plan pour entretenir les 3.503 km de routes départementales et les ouvrages d'art routiers. En 2022, 15 millions d'euros ont été investis pour entretenir et sécuriser les chaussées. Cette année, l'effort est de 14 millions d'euros de travaux. Et pour créer de nouvelles infrastructures, le département du Finistère va investir 66 millions d'euros sur cinq ans.

Désenclaver et fluidifier

Avec cette enveloppe, le conseil départemental souhaite "désenclaver certains territoires comme le Cap Sizun ; fluidifier le trafic notamment dans les agglomérations de Brest et Quimper ; et sécuriser les déplacements", explique le département dans un communiqué.

D'abord désenclaver, en priorité le cap Sizun pour Maël de Calan, le président du conseil départemental : "Les habitants, pour leur emploi, pour leurs déplacements quotidiens, souffrent de cet éloignement. En particulier l'été, il faut parfois une heure pour aller de Quimper à la pointe du Raz. Il y a un projet de déviation à Plozévet qui non seulement permettrait de gagner plusieurs minutes en temps de transport, mais aussi de pacifier un peu la vie au sein de Plozévet avec moins de trafic routier. "

"Petites bretelles, petits ronds-points, faiblement consommateurs en foncier"

Pour fluidifier le trafic, le président du conseil départemental évoque "l'entrée de Brest, quand on vient de l'est, du secteur de Landerneau, de Landivisiau. Il y a régulièrement des bouchons à l'entrée de Brest, dans le contournement nord de Brest aussi, entre le pays d'Iroise et la RN12. Donc, les entrées de Brest vont bénéficier d'un plan important d'investissements pour fluidifier le trafic avec des projets du XXIᵉ siècle faiblement consommateurs en foncier. On privilégie des petits aménagements qui permettent de fluidifier le trafic, des tourne-à-gauche. Il y a effectivement des petites bretelles, des petits ronds-points qui permettent d'accélérer, de limiter de dégouloter le trafic, plutôt que des gigantesques projets comme on les faisait dans les années 80, qui sont, pour plein de raisons, difficilement difficiles à mettre en œuvre. Donc, je pense à l'agglomération de Brest, je pense aussi à l'agglomération de Quimper, au nord et au sud de Quimper."

Il s'agit aussi de sécuriser certaines portions dangereuses, comme le carrefour de la Croix-rouge à Morlaix, précise Maël de Calan : "Vous avez peut être le carrefour le plus complexe du Finistère : sept ou huit routes qui se croisent, des stops dans tous les coins. Franchement, il faut bien connaître l'endroit pour savoir où s'arrêter et où redémarrer en sécurité. Avec le président de Morlaix communauté, on a décidé de faire un rond-point qui va sécuriser et fluidifier le trafic."

Le département souhaite aussi encourager la mobilité des Finistériens, en investissant notamment "dans les projets cyclables afin d’assurer une continuité entre les pistes cyclables du territoire et favoriser les mobilités douces ; dans la création et l’agrandissement d’une dizaine de nouvelles aires de covoiturages".