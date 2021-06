Carte de réduction unique, plus de transparence sur les prix : la SNCF dévoile ses nouvelles offres

L'été approche, le confinement touche à sa fin et face à cela, la SNCF souhaite faire revenir les voyageurs à bord de ses trains. Pour cela, le groupe a dévoilé ce mardi sa nouvelle offre tarifaire, dont une partie entre en vigueur dès ce 1er juin. La compagnie vante une offre "plus simple, plus accessible et plus lisible". Sept mesures "concrètes" composent cette nouvelle offre.

Une nouvelle carte de réductions

La principale nouveauté réside dès ce mardi dans une nouvelle carte de réductions, une carte "Avantage" unique pour l'ensemble des clients mais déclinée avec trois profils : Jeune 12-27 ans, Adulte 28-59 ans et Sénior plus de 60 ans. Vendue 49 euros par an, elle garantit des prix "accessibles, même à la dernière minute", selon la SNCF : 39 euros maximum pour les trajets en dessous d'1 h 30, 59 euros maximum pour les trajets intermédiaires jusqu'à 3 heures, soit 50% des voyages, et 79 euros maximum pour les trajets de plus de 3 heures, soit 25% des voyages. Mais les adultes de 28 à 59 ans ne pourront pas en profiter en semaine, sauf s'ils ont des enfants avec eux ou s'ils prennent un retour après le week-end. "Notre objectif est simple, que tous les Français achètent cette carte", a indiqué Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF.

La compagnie proposera aussi début 2022 une autre offre spécifique pour les seniors, leur permettant de se déplacer sans limitation en TGV du lundi au vendredi pour 79 euros par mois.

Promesse de transparence

La SNCF promet également de pérenniser l'échange et le remboursement gratuit des billets jusqu'à trois jours avant le départ, hérités de la crise sanitaire. A J-2, des frais à hauteur de 15 euros s'appliqueront pour les TGV Inoui.

Aussi, pour "évaluer en toute transparence" les prix des billets, la SNCF met en œuvre un nouvel indicateur de prix disponible sur oui.sncf. Il indiquera les prix minimum et maximum pratiqués par la compagnie. Cette dernière promet aussi, pour le 17 juin, une simplification de sa grille avec la fin des "tarifs un peu exotiques". Par exemple, les billets ne pourront plus être moins chers en première classe qu'en seconde.

Par ailleurs, la SNCF annonce vouloir accompagner le développement du travail à distance et mettra ainsi en place à la rentrée l'offre "Mon Forfait Annuel Télétravail", équivalent à 40 % de réduction par rapport à l’abonnement classique "Mon Forfait Annuel" et destinée à ceux qui ne voyageraient plus que deux ou trois fois par semaine.

Elle va aussi simplifier son programme de fidélité "Grand voyageur".