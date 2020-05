CARTE - Déconfinement : découvrez les pistes cyclables temporaires installées en Île-de-France

Pour éviter un recours massif à la voiture et afin de désengorger les transports en commun à l'heure du déconfinement, les autorités installent 150 kilomètres de pistes cyclables temporaires à travers l'Île-de-France.

Depuis plusieurs semaines les départements et la région Île-de-France installent des pistes cyclables temporaires, afin d'encourager et de faciliter la pratique du vélo. A l'heure du dé-confinement, les autorités veulent désengorger les transports en commun pour diminuer au maximum le risque de contamination au COVID-19. Elles souhaitent aussi proposer une alternative à la voiture afin de réduire les risques d'engorgement du réseau et lutter contre la pollution atmosphérique.

150 km de voies cyclables

Certaines voies sont opérationnelles depuis le 11 mai, premier jour du dé-confinement. Ce réseau a vocation à se déployer plus largement à compter du 18 mai : environ 50 kilomètres de voies supplémentaires qui seront ainsi en service, et près de 150 kilomètres courant juin.

La région Île-de-France a mis en ligne une plateforme pour pouvoir visualiser cette carte des "coronapistes" cyclables, que vous pouvez retrouver ICI. Une carte similaire a été élaborée par le Collectif associatif Vélo Île-de-France.