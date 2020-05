CARTE - Déconfinement : jusqu'où les habitants du Limousin pourront se rendre dans un rayon de 100 km ?

Après le 11 mai, vous pourrez circuler librement dans une rayon de 100 kilomètres autour de chez vous. C'est ce qu'a annoncé Edouard Philippe dans son plan de déconfinement le 28 avril. Voilà où il sera possible d'aller dans le Limousin.

A partir du 11 mai, plus besoin d'attestation pour sortir (si votre département est vert). C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe le 28 avril lors de sa présentation de son plan de déconfinement devant l'Assemblée. En revanche, il ne sera pas possible de se rendre à plus de 100 kilomètres de chez soi sans justifier d'un motif "impérieux", familial ou professionnel. La liberté de circulation sera donc limitée à cette zone.

Comment calculer ma zone de 100 km ?

Plusieurs outils sont déjà en ligne pour calculer le rayon de 100 kilomètres autour de son domicile. Avec les sites "Calcmaps", "Carte sortie du confinement" ou "Déconfinement logiciel Sig", il suffit d'indiquer votre adresse pour obtenir votre carte personnelle.

Guéret

Si vous habitez Guéret, vous pourrez visiter Limoges, Châteauroux, Montluçon ou encore Saint-Yrieix la Perche. Mais la limite de la zone s'arrête avant Clermont-Ferrand et Tulle.

La Souterraine

A la Souterraine, un tour vers Poitiers sera permis sans justificatif, tout comme à Montluçon, Limoges, Châteauroux ou encore Uzerche.

Aubusson

Les Aubussonais pourront voyager jusqu'à Tulle, Limoges, ou encore à Clermont-Ferrand. En revanche Châteauroux ne sera pas accessible sans justificatif.

Limoges

De Limoges, il sera possible de rouler vers Angoulême, Périgueux, Brive, Ussel, Auzances ou de se promener dans la Brenne entre Chauvigny et Argenton-sur-Creuse.

Brive

Depuis Brive, vous pourrez atteindre Bergerac, Cahors, Figeac, Aurillac, une partie du Puy-de-Dôme vers Bagnols, le sud de la Creuse vers Faux-la-Montagne ainsi que Limoges et Saint-Yrieix-la Perche en Haute-Vienne.