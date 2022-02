CARTE - Tarifs d'autoroutes : découvrez le détail des hausses en Nouvelle-Aquitaine

Les tarifs d'autoroutes augmentent en moyenne de 2% en France ce mardi 1er février. La hausse est plus modérée en Nouvelle-Aquitaine où elle ne dépasse pas 1%. Retrouvez le détail grâce à notre carte interactive.

Ce dimanche, la hausse des tarifs en vigueur pour les quelques 9.000 kilomètres de concessions autoroutières françaises a été publiée au Journal Officiel. Si cette hausse est d'environ 2% sur toute la France par rapport aux tarifs pratiqués depuis le 1er février 2021, elle ne dépasse pas 1% sur les autoroutes de Nouvelle-Aquitaine. Trois concessionnaires se partagent les autoroutes de Nouvelle-Aquitaine : Vinci Autoroutes, A'liénor et Atlandes. Et comme les années précédentes, c'est chez ces deux dernières que les tarifs augmentent le plus. (Tous les tarifs sont calculés pour une voiture, un véhicule de catégorie 1)

14,20 euros pour un Bordeaux Mont-de-Marsan

Le prix de l'A65, l'autoroute de Gascogne, détenu par A'liénor, augmente de 0,97%. Il vous en coûtera désormais 5,80 euros pour un Pau Mont-de-Marsan. Le Bordeaux Mont-de-Marsan (qui emprunte un bout de l'A62) vous coûtera, lui, 14,20 euros.

Le trajet Bordeaux-Bayonne s'élève désormais à 11,70 euros. Atlandes, qui gère la plus grosse partie de l'A63, passe son tarif unique de 3,80 à 3,90 euros. Auxquels s'ajoutent donc les portions de l'A63 détenues par Vinci Autoroutes.

L'A89 et l'A10 affichent des prix plus stables

Les augmentations sont moins importantes sur les axes principaux, détenus par ASF, filiale de Vinci Autoroutes. Ainsi, l'A10 entre Bordeaux et Niort augmente de 0,5% passant de 17,70 euros à 18,20 euros. Un Bordeaux La Rochelle coûte désormais 17 euros (+0,6%).

Enfin, c'est sur l'A89 que l'augmentation est la moins élevée, avec seulement 0,1% d'augmentation entre Bordeaux et Brive. Le trajet Bordeaux Périgueux coûte désormais 10,70 euros (contre 10,60 euros) et le Périgueux Brive, 8 euros. Vinci Autoroutes a d'ailleurs annoncé ce dimanche un gel partiel de ses prix aux péages, essentiellement sur les courts trajets.

Le réseau autoroutier concédé - ASFA

Les contrats très stricts liant les sociétés d’autoroutes à l’État prévoient une augmentation automatique des tarifs des péages tous les ans au 1er février, en fonction notamment de l’inflation et des chantiers entrepris sur le réseau.