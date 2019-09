CARTE - Découvrez le métro de Nantes, imaginé par un collectif de citoyens

Le collectif "Métro de Nantes" a présenté, ce jeudi 5 septembre, une proposition de ligne de métro : un projet qui doit répondre à l'augmentation de la population et la saturation des transports en commun dans la métropole. Coût estimé : 1,8 milliards d'euros.

Nantes, France

Ils ne sont pas des experts, mais de simples citoyens. Pourtant, ils ont présenté un dossier et un projet complet, ce jeudi, à Nantes. Ils sont convaincu que pour répondre à la croissance de la population nantaise, il faut absolument que la métropole investisse dans un métro.

9 000 habitants en plus chaque année

Le collectif part du principe que le réseau Tan actuel, même avec les nouvelles lignes annoncées en juin, ne sera pas en mesure d'accueillir l'afflux de population dans la métropole - 9 000 nouveaux habitants, chaque année.

Un visuel, imaginé par le collectif "Métro de Nantes".

"Tout le monde veut moins de voitures dans la ville de Nantes, et que ça soit plus propre, sourit Frédéric, membre du collectif. _Pour l'instant, c'est le début, donc il y a de la réticence, c'est normal._" La raison, d'abord, le coût : 1,8 milliard d'euros estime le collectif. "Au niveau budgétaire, Nantes a les reins solides, continue-t-il. Là, on part pour des décennies. Je pense que Nantes aura son métro un jour."

Plus de 5 ans de travaux

Les membres du collectif se sont inspirés des métros toulousains et rennais. Après plusieurs mois de travail, ils ont imaginé une ligne : plus de cinq ans de travaux, 16.5 kilomètres de longueur, 20 stations, 200 000 voyageurs par jour.

Une ligne imaginaire, avec une 20aine de stations.

Le "Métro de Nantes" annonce que deux études seront publiées au cours de l'automne : une sur la question de la constructibilité du sous-sol nantais, l'autre au sujet du financement.