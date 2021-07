La circulation sera difficile sur les routes ce week-end avec les premiers départs en vacances. Les journées de vendredi et samedi seront classées orange dans le sens des départs, et la circulation sera particulièrement difficile en région parisienne vendredi.

CARTE - Départs en vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

Bison Futé prévoit un week-end orange et rouge sur les routes de France (illustration).

Premiers départs en vacances ce vendredi 2 juillet. Selon Bison Futé la circulation sera compliquée dans le sens des départs, en particulier en Ile-de-France. La journée de vendredi est classée rouge en région parisienne, avec de grosses difficultés attendues entre 14h et 19h, sur le périphérique, l'A10 et l'A6. Dans le reste du pays, c'est la couleur orange qui domine, avec des ralentissements à prévoir sur l'A7 entre Lyon et Montpellier.

Trafic : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end © Visactu

Les conseils de Bison Futé

Conseils pour le vendredi 2 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

- évitez de quitter les métropoles et leur périphérie, entre 14h et 19h.

Conseils pour le samedi 3 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h.

- quittez ou traversez les grandes agglomérations avant 9h.

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 16h.

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 14h.

- évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h.

Le calendrier des prévisions de l'été