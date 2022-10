CARTE - Déploiement de 44 bornes de recharge électrique dans l'agglomération d'Epinal

Le paysage de l'agglomération d'Epinal ne va pas tarder à changer, "un peu en retard quand même", confie le président Michel Heinrich. Dans les prochains mois, à raison de trois par semaine, Engie va multiplier les installations de bornes de recharge électrique pour en mettre 44 en place au total. La première d'entre-elles a été inaugurée ce lundi et entrera en service le 10 octobre, sur le parking du palais des sports d'Epinal. "A proximité de la 4 voies, un axe très fréquenté", ajoute Michel Heinrich.

Des bornes classiques... et des "super-chargeurs"

Si cette borne est la première à voir le jour, ce n'est pas pour rien. Elle fait partie des sept "super-chargeurs", de 50 à 150 kilowatts, qui seront installés au palais des sports, à la gare d'Epinal et au port d'Epinal (en rouge sur la carte), dans des secteurs particulièrement empruntés par les automobilistes. Celle du palais des sports par exemple atteint les 150KW et permet de "recharger une batterie de 50K en une vingtaine de minutes, soit environ 350 kilomètres", décrit Arnaud Dupuy, manager d'actifs chez Engie Solutions.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les 37 autres bornes seront plus "modestes", à 22KW (en bleu sur la carte), et installées principalement dans des secteurs résidentiels. La deuxième du parc verra le jour courant octobre devant la piscine de Thaon-les-Vosges.

Engie investit entre 600 et 800 000 euros dans l'opération et se dit prêt, malgré les craintes de pénurie d'électricité cet hiver. "La disponibilité de l'électricité est garantie, ces bornes ne consomment que quelques kilowatts/heure à chaque recharge, loin d'une consommation industriel. On va tout faire en revanche pour que les bornes soient disponibles et pas en maintenance", précise Arnaud Dupuy. Des agents sont donc basés à Epinal pour intervenir en cas de besoin.