Le compte à rebours est enclenché. Dimanche, nous devrons limiter notre vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires de France. Fini les 90. Plus de 400.000 km d'axes sont concernés au total dans le pays. La mesure a pour objectif de faire baisser le nombre de morts sur la route. En Dordogne, 8.941 kilomètres sont impactés, soit plus de 75% du réseau. La Dordogne est le département le plus concerné de France, selon le classement effectué par Auto plus dans son édition du mois de juin.

Où s'applique la limitation à 80 km/h ?

La limitation s’applique sur la très grande majorité des routes, mais certaines voies du réseau secondaire ne sont pas concernées par cette nouvelle disposition, leur configuration permettant de procéder à des dépassements sécurisés. C'est le cas des portions de routes à double sens qui ont un séparateur central, comme un muret ou une glissière - ils sont très peu nombreux en Dordogne même sur la Nationale 21 ou sur la D-6089. Il est également possible de rouler à 90 km/h sur les tronçons de route comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation (2X2 voies et trois voies avec un créneau de dépassement).

La liste des voies avec tronçons à 90 km/h en Dordogne

Découvrez sur la carte ci-dessous les routes et portions de route de Dordogne où la vitesse limite reste de 90 km/h, selon les données fournies par le Conseil départemental. Zoomer sur la carte pour voir les routes près de chez vous. En rose : les tronçons à 2X2 voies. En vert : les routes à trois voies restant à 90 km/h.

"Un automobiliste gagne 13 mètres en distance de freinage à 80 km/h"

Face aux critiques, le gouvernement défend bec et ongles la nouvelle limitation. Selon une étude présentée par la Sécurité routière à la mi-juin, un automobiliste gagne 13 mètres en distance de freinage lorsqu'il roule à 80 km/h, par rapport à 90 km/h. Le temps perdu sur un trajet de 39 km entre un véhicule roulant à 90 km/h et un autre à 80 km/h ne représente qu'une minute et 32 secondes.

Selon la préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, les 8.941 km concernés dans le département sont réellement les plus dangereux. Depuis le début de l'année, 21 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, soit six de plus que l'année dernière à la même époque. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est toujours dit "prêt à assumer l'impopularité" de cette disposition qui permettra, selon lui, de sauver 300 à 400 vies par an.