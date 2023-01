CARTE - Enduropale du Touquet : tout savoir sur le stationnement, la circulation et les transports

C'est un événement qui attire des dizaines de milliers de spectateurs tout un week-end. L'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais se déroule du vendredi 3 au dimanche 5 février. L'an dernier, plus de 500.000 spectateurs se sont rués dans la ville du Touquet pour assister à la course de motos.

► Le plan d'accès à l'Enduropale du Touquet

Je viens en voiture, en camping-car, à moto, en vélo

Si vous venez par l'autoroute A16, vous devez prendre la sortie n°26 Etaples-Le Touquet-Paris-Plage. Attention, le pont d'Etaples, que l'on surnomme le "pont rose" sera fermé samedi à 14h.

Pour avoir accès au Touquet Paris-Plage, il sera obligatoire d'avoir un pass entrée apposé sur son pare-brise. Les organisateurs filtreront les véhicules le samedi 4 février à partir de 7h, au niveau des avenues François Godin et du Général De Gaulle.

Seuls les résidents principaux, secondaires, les personnes justifiant d’un hébergement (Airbnb, réservation dans un hôtel du Touquet) ainsi que les personnes travaillant sur le Touquet Paris-Plage peuvent en faire la demande.

Où puis-je me garer ?

Un parking de 4.700 places est à votre disposition à l'aéoport. Des navettes assurent le transport entre l'aéroport et le centre-ville de 7h à 20h. Le parking est payant le samedi, gratuit le dimanche. Comptez 10 euros par voiture et 50 euros par bus pour la journée.

Les camping-cars sont accueillis sur plusieurs aires de stationnement. Un forfait de 60 euros est demandé pour les trois jours. Aucune réservation n'est possible. Il faut donc arriver le plus tôt possible pour avoir de la place. Attention la ville est fermée le samedi dès 7h du matin.

Pour les motos et les vélos, un parking est prévu sur le front de mer. Un fléchage vous permettra de vous repérer facilement

Je viens en train

Des liaisons régulières en TER et TGV au départ de Paris et Lille vous emmènent jusqu’à la gare SNCF d’Etaples-sur-Mer à 10 min de route du Touquet-Paris-Plage.

Des billets sont disponibles depuis le 23 janvier sur le site TER HDF et en agences en ligne dont SNCF Connect ainsi qu’aux guichets en gare aux tarifs de 2€, 5€, 10€, 15€ et 20€ selon la distance kilométrique parcourue.

A votre arrivée à Etapes-sur-Mer, vous avez à votre disposition des taxis, le bus ou la navette pour vous rendre sur le site de la course. Le vendredi et le dimanche, la ligne de bus 1A desservira le Touquet

Je prends une navette dans le centre-ville

Le samedi et le dimanche, une liaison assurera le trajet de la gare au lycée hôtelier du Touquet-Paris-Plage au tarif de 2,5€ par trajet (5€ aller / retour). Samedi, navettes en rotation entre 8h15 et 10h45 et 11h45 et 13h15. Retour dès 16h jusque 19h30. Le dimanche, navettes en rotation entre 8h15 et 10h45 et 11h45 et 13h15. Retour dès 16h jusque 17h30.

Des navettes gratuites sont également accessibles au départ de l’aéroport jusqu’au Lycée Hôtelier (30 min de marche de la gare d’Etaples/Le Touquet)