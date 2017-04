CARTE - Grenoble : un nouveau plan de circulation en centre-ville dès le 18 avril

Le plan de circulation du centre-ville de Grenoble va être très sérieusement modifié mardi 18 avril. Parmi les changements notoires, l'interdiction à la circulation des boulevards Agutte-Sembat et Édouard-Rey durant au moins deux ans pour des travaux liés au réseaux de chauffage urbain.

Le plan de circulation du centre-ville de Grenoble évolue le mardi 18 avril. Les voitures seront désormais interdites sur les boulevards Agutte-Sembat et Édouard-Rey durant au moins deux ans pour des travaux liés au réseaux de chauffage urbain. Cette interdiction devrait être maintenue au-delà pour réserver in fine cet axe aux bus et aux vélos.

Actuellement, 15.000 voitures passent chaque jour sur cet axe majeur du centre grenoblois. Autre changements : la place Grenette va devenir totalement piétonne, une partie du cours Berriat passe à sens unique et cinq autres axes passent à double sens.

Les axes concernés

Boulevard Agutte-Sembat : interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux)

interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux) Boulevard Édouard-Rey : interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux)

interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux) Boulevard Maréchal-Lyautey : en partie interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux)

en partie interdit à la circulation au moins pendant deux ans (travaux) Rue Montorge : en partie interdite à la circulation

en partie interdite à la circulation Rue de la République : en partie interdite à la circulation

en partie interdite à la circulation Boulevard Gambetta : passe à double sens

passe à double sens Rue Lesdiguières : passe à double sens

passe à double sens Rue Vicat : passe à double sens

passe à double sens Rue Casimir-Périer : passe à double sens

passe à double sens Avenue Félix-Viallet : passe à double sens

passe à double sens Cours Berriat : passe à sens unique, depuis le boulevard Gambetta jusqu'au cours Jean-Jaurès

- © Métropole de Grenoble

Pas de subventions pour les commerçants

Les commerçants grenoblois, dont les activités pourraient être réduites par les travaux et la mise en place du nouveau plan de circulation dès le 18 avril, n'auront pas d'indemnisations en cas de baisse de leur chiffre d'affaire. Éric Piolle, la maire de Grenoble, l'a confirmé mardi 11 avril, lors de la présentation du nouveau plan de circulation. Il n'avait également pas eu d'indemnisations lors des travaux de la ligne E du tramway.