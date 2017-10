Carte grise : les demandes dématérialisées dès ce lundi dans 20 départements

Désormais, si vous vivez dans le quart nord-est de la France, plus besoin de vous rendre en préfecture : les demandes se font à partir de ce lundi sur Internet. Une démarche généralisée à toute la France dès le 6 novembre.

Des démarches plus faciles pour les certificats d'immatriculation des automobiles : c'est la promesse de la dématérialisation des demandes de carte grise, mise en place dès ce lundi, dans un premier temps pour vingt départements du quart nord-est du pays. Les départements concernés sont tous ceux des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, plus la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne.

"Les usagers pourront faire ces démarches de chez eux, à 3H00 du matin ou le week-end s'ils le souhaitent, en allant sur le site, et le certificat d'immatriculation sera directement envoyé à leur domicile", selon le préfet du Doubs, Raphaël Bartholt. C'est la préfecture du Doubs qui gère la nouvelle organisation de délivrance des cartes grise, pilotée par un Centre d'expertise et de ressources titres basé à Besançon.

Des rendez-vous en préfecture toujours possibles

En pratique, il faudra se rendre sur un site internet dédié sur lequel sont accessibles toutes les étapes de la demande. Le certificat est envoyé par courrier une fois les démarches validées. Et pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui rencontrent un problème technique, il reste possible d'obtenir un rendez-vous en préfecture.

Le dispositif va être étendu à la France entière à partir du 6 novembre. Huit CERT prendront le relais pour l'ensemble du territoire à Paris, Amiens, Clermont-Ferrand, Poitiers, Nîmes et en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte.