CARTE - La Manche dispose de cinquante aires de covoiturage

Alors que les prix des carburants explosent ces derniers temps, le covoiturage fait de plus en plus d'adeptes. Dans la Manche, le conseil départemental recense 50 aires de covoiturage sur l'ensemble de son territoire, ce qui représente un total d'environ 1.300 places.

Les prix des carburants augmentent en continu depuis dix semaines. En France, le sans-plomb 95 a dépassé 1,88 euro en moyenne début mars. Le litre de gazole a bondi de 14 centimes en une semaine, et coûte désormais plus de 1,88 euros en moyenne. Mais il ne s'agit que d'une moyenne nationale. Et sur les autoroutes, la facture peut être beaucoup plus salée : par exemple, ce mercredi midi, sur l'aire de Gouvets, près de Villedieu-Les-Poêles, le litre de gazole s'élevait à 2,46 euros et celui de sans-plomb 95 à 2,31 euros.

Ce mercredi midi, à la station service de l'aire de Gouvets, le litre de gazole s'élevait à 2,46 euros © Radio France - Jean-Marc Perez

Alors, face à cette flambée des prix, certains se tournent vers le covoiturage : au mois de mars, la plateforme de réservation en ligne Karos a enregistré une hausse de 231% du nombre de nouveaux utilisateurs en France par rapport à février. Dans la Manche, le conseil départemental dénombre cinquante aires de covoiturage, ce qui représente environ 1.300 places de stationnement.

La liste des 50 aires de covoiturage manchoises

Zone Cotentin

Acqueville : carrefour des Pelles (30 places, 2 bornes de recharge)

Acqueville : la croix aux Rois (5 places)

Benoistville : la croix Georges (18 places, 2 bornes)

Bretteville-en-Saire : la plage (10 places)

Brix : le Beau Parlé (30 places, 2 bornes)

Couville : le Pont (30 places, 2 bornes)

Gonneville : hamel ès-Ronches (30 places)

Martinvast : le Pont (42 places, 2 bornes)

Nouainville : hameau Hérouet (17 places)

Pierreville : les Bauvais (15 places, 2 bornes)

Les Pieux : la Fosse (aire publique)

Valognes : place Félix-Buhot (aire publique)

Videcosville : Piedchou (20 places)

Zone des Marais

Carquebut : les Forges (10 places)

Carentan : Blactot (50 places)

Lessay : champ de foire (15 places, 1 borne)

Marchésieux : carrefour de la porte du Boscq (14 places)

Mesnil-Vigot : la Rivière de haut (8 places, 2 bornes)

Portbail : la Picauderie (9 places)

Saint-Côme-du-Mont : le Mont (20 places)

Saint-Fromond : L'arbre à sec (30 places)

Saint-Lô d'Ourville : le Bouillon (9 places)

Zone Centre Manche

Cambernon : les Neslières (20 places)

Condé-sur-Vire : le Sault (42 places, 1 borne)

Coutances : la Paletière (6 places, 2 bornes)

Guilberville : le Saussey (100 places, 1 borne)

Hébécrevon : les Bruyères (18 places, 1 borne)

Marigny : le Poteau (15 places, 1 borne)

Montchaton : le Pont de la Rocque (12 places)

Orval : le Cardron (16 places)

Saint-Georges-d'Elle : la Taille (10 places, 1 borne)

Saint-Gilles : salle des fêtes (10 places)

Saint-Lô : maison du département (50 places, 1 borne)

Saint-Lô : Ronchette (50 places, 1 borne)

Zone Mer et Bocage

Bréhal : la Lande (16 places)

Fleury : la Maison neuve (90 places, 1 borne)

La Colombe : l'Hôtel Massu (60 places, 1 borne)

Marcey-Les-Grèves : la Moinerie (15 places)

Ponts : le Domaine (27 places)

Sartilly : la Huchepie (16 places, 1 borne)

Folligny : le Repas (22 places, 1 borne)

Zone Sud Manche

Isigny-Le-Buat : carrefour des Biards (20 places)

Martigny : le Clos du feu (9 places)

Parigny : le Pointon (16 places)

Poilley : Lentille (64 places)

Pontorson : Caugé (30 places)

Précey : la Buvette (20 places)

Saint-James : la Blanchetière (28 places)

Saint-Quentin-sur-Le-Homme : les Estuaires (87 places)