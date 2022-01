CARTE - La métropole de Montpellier lance 5 lignes de Bustram pour 2025

Ce n'est pas un tram, ni un simple bus. Un nouveau type de transport arrive bientôt dans la métropole de Montpellier. La collectivité va créer cinq nouvelles lignes de "BusTram". Ces bus électriques à haut niveau de service seront mis en service en 2025 : 57 km de tracé, 10 communes traversées (Castries, Castelnau-Le-Lez, Vendargues, Grabels, Lavérune, Pignan, Cournonsec...). Une offre qui complètera le réseau actuel avec des connexions aux lignes de tram.

Ils circuleront de 5 heures à minuit avec un passage toutes les dix minutes entre 7h et 20 heures. Ces 60 bus électriques circuleront la plupart du temps en site propre pour aller plus vite et éviter les bouchons. C'est à dire qu'ils auront leur propre voie de circulation parfois sur près de 80% de la ligne. Le feu passera au vert à leur arrivée aux carrefours ou intersections.

Le choix des tracés

"Améliorer l'offre de transport de la métropole." C'est le mot d'ordre lancé par le président Michaël Delafosse. Ces cinq lignes doivent compléter le réseau actuel, là où les bus ne suffisent plus pour absorber l'afflux de travailleurs, écoliers ou habitants dans des zones difficilement desservies. C'est le cas du Millénaire, le premier bassin d'emploi de la métropole. La future ligne B1 entre Castries et la place de l'Europe traversera le quartier.

"Nos élèves ne mettront plus 1h30 pour rejoindre le lycée Mermoz" - Régine Hilaire, la maire de Cournonsec

Les maires des communes concernées par ces lignes de bus à haut niveau de service se félicitent de voir le projet se concrétiser. "Un réelle bouffée d'air", souffle même Régine Hilaire. La maire de Cournonsec à l'ouest de Montpellier évoque l'actuelle "angoisse de partir tôt le matin pour arriver à l'heure sur son lieu de travail" face aux routes totalement congestionnées. La ligne B4 de bustram permettra de relier Cournonsec au rond point Maurice Gennevaux, donc à la ligne 5 de tram, en 25 minutes.

Les cinq lignes dans le détail

Ligne 1 : de la place de l'Europe à Montpellier, à l'espace gare de Castries (passage par Vendargues, le Crès, le Millénaire)

Ligne 2 : du quartier Sabines à la gare Sud de France (passage par l'Avenue de la Justice, St Eloi, Cevennes)

Ligne 3 : du stade Pierre de Coubertin à l'Arc de Triomphe (passage par la Mosson)

Ligne 4 : de Cournonsec au rond-point Maurice Gennevaux (Cournonterral, Pignan, Lavérune, connexion avec la future ligne 5 de tram)

Ligne 5 : de l'Arc de Triomphe à Euromédecine à Grabels (Château d'Ô)