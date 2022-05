CARTE - Une nouvelle partie du centre-ville de Nancy sera piétonnisée à la mi-septembre

Le conseil municipal de Nancy a voté, lundi soir, la piétonnisation d'un nouveau morceau du cœur de ville, plusieurs rues autour de la place Stanislas. Les voitures ne pourront plus y passer juste pour traverser le centre-ville et 122 places de stationnement vont être retirées.

La rue des Dominicains fera partie de l'air piétonne du centre-ville de Nancy à partir de la mi-septembre. Il n'y aura donc plus de véhicule en stationnement.

Une nouvelle partie du centre-ville de Nancy sera convertie en aire piétonne à partir de la mi-septembre. Le conseil municipal a validé, lundi, la piétonnisation de plusieurs artères entre la rue Saint-Nicolas (à l'angle avec la rue du Dr. Schmitt) et la Porte de la Craffe. Un projet porté par le maire socialiste Mathieu Klein et son équipe depuis son élection en 2020. L'élu salue "une étape importante" dans la transformation de la ville pour lui "redonner le charme et le rayonnement qui est le sien", 17 ans après la piétonnisation de la place Stanislas.

Une aire piétonne de plus d'un kilomètre

Cette nouvelle aire piétonne, similaire au chemin piéton déjà testé pendant l'été 2021, se divise en trois périmètres :

Gambetta (à partir de la rue Saint-Dizier), rue des Dominicains et rue du Pont-Mouja

"Petite" Grande Rue, Gustave Simon (à partir de la rue Saint-Dizier), rue Callot, place Vaudémont, rue du Maure qui Trompe, rue Pierre Gringoire, et rue du Moulin

"Grande" Grande Rue, rue Saint-Michel partie basse, rue des États, rue de Guise, rue du Petit Bourgeois et une partie de la rue des Loups.

Les rues en orange seront entièrement piétonnes à partir de mi-septembre. Il sera interdit d'y stationner son véhicule. - Mairie de Nancy

Dans les rues colorées en orange sur la carte ci-dessus, il n'y aura plus de places de stationnement. En tout, 122 places vont être supprimées. Les automobilistes en balade dans le centre-ville devront utiliser les parkings en ouvrage ou les places en surfaces autour de l'aire piétonne. Certaines seront dédiées uniquement au "stationnement de très courte durée". La voiture ne pourra pas rester plus de 30 minutes, mais ce sera gratuit. Sur le parking de la Porte Désilles, le stationnement sera limité à 3h15. Cet endroit sera plutôt pour des personnes souhaitant faire plusieurs achats ou se promener plus longuement.

La circulation de transit sera interdite dans l'air piétonne. En revanche, les riverains et les commerçants locaux pourront abaisser les bornes qui bloqueront les rues grâce à un système de reconnaissance des plaques d'immatriculation ou avec une télécommande. Un interphone 24h/24 permettra de demander une dérogation, par exemple, pour déposer une personne à mobilité réduite ou charger un meuble dans son véhicule. "J'attends juste de voir la semaine de Noël quand il y aura 200 voitures qui vont attendre à la borne pour aller charger chez tous les commerçants du coin", ironise Richard Engel, patron d'un magasin d'ameublement rue Saint-Nicolas et membre de la Chambre de commerce et d'industries Grand Nancy Meurthe-et-Moselle. Pour lui, comme pour de nombreux autres commerçants, la mise en place de l'aire piétonne est "trop précipitée".

Un chantier de plusieurs mois

L'aire piétonne sera officiellement inaugurée à la mi-septembre, car il faut d'abord faire quelques travaux : changer les panneaux et installer les bornes. L'aménagement et la végétalisation viendront dans un second temps. Le sens de circulation va être modifié dans la rue des Petits-Bourgeois, rue des Loups, rue de Guise et une partie de la rue Monseigneur Trouillet.

En attendant la piétonnisation totale en septembre, la Ville de Nancy reconduit son opération chemin piéton estival pour limiter le nombre de véhicules en centre-ville.