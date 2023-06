CARTE - Le retour à 90 km/h sur plus de 1.000 km de routes départementales du Doubs

Le conseil départemental du Doubs a voté à la majorité ce lundi 26 juin, le retour de la limitation à 90km/h sur certaines routes départementales. 28 % du réseau routier est concerné. Ce qui équivaut à 1.044 kilomètres de routes. Une mesure qui intervient après la consultation des élus lancée en septembre 2022 . 27 conseillers ont voté pour, 9 ont voté contre et deux se sont abstenus. La mesure devrait être définitive d'ici la fin de l'été, après la validation de la commission départementale de sécurité routière.

ⓘ Publicité

Plus de 1.000 kilomètres concernés

Ce passage à 90km/h concerne donc 36 itinéraires dont trois sont mitoyens avec les routes du Jura et trois avec des routes de Haute-Saône.

Ces deux départements sont déjà repassés à 90 km/h depuis le 1er mars en Haute-Saône et depuis septembre 2020 dans le Jura .

Itinéraires routiers départementaux proposés pour un passage à 90 km/h dans le Doubs - Conseil départemental du Doubs

Une volonté de fluidifier le trafic

Ce qui a compté dans la prise de décision des routes concernées, c'est notamment l'accidentologie. Mais l'objectif est aussi d'améliorer la mobilité des usagers et de fluidifier les trajets domicile - travail, en particulier. "Ce n'est pas une affaire d'automobilistes pressés et indifférents à l'environnement, mais d'abord une mesure d'équité et de solidarité territoriale" insiste Christine Bouquin, la Présidente du département du Doubs.

La mesure devait entrer en vigueur d'ici le mois d'août, après validation de la commission départementale de la sécurité routière qui donnera son avis définitif le 5 juillet.