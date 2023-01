CARTE - Les 300 communes landaises soumises dès cette année à la taxe pour la future LGV

Plus de 300 communes landaises sont soumises dès cette année 2023 à la taxe sur la LGV. Cet impôt servira à financer le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Dax, prévu pour 2034. Il ne concerne que les propriétaires et sera affiché sur leur taxe foncière sous l'intitulé "taxe d'équipement exceptionnel". Selon les calculs de la Région Nouvelle-Aquitaine, la taxe variera, en fonction de la valeur foncière des propriétés, entre six et huit euros par an par foyer et par entreprise.

La nouveauté instaurée par les sénateurs lors de l'examen du projet de loi de finances 2023 concerne les touristes. Ceux qui paient une taxe de séjour seront également soumis à la taxe LGV.

Les communes concernées par cette taxe sont celles se trouvant à moins d'une heure, en voiture, d'une gare par laquelle passera la ligne à grande vitesse. Il y en aura deux, dans les Landes : celle de Dax, qui existe déjà, ainsi que la gare nouvelle de Mont-de-Marsan, une deuxième gare pour la capitale landaise qui sera construite à Lucbardez-et-Bargues en 2032.

Ce mode de calcul exclut de l'impôt huit communes du nord-est du département (autour de Biscarosse), huit communes du sud-est (autour de Bassercles, Monségur...) ainsi que le village d'Argelouse, le seul du nord des Landes à en être exempté.

La taxe LGV doit rapporter 29 millions d'euros chaque année sur un budget total, pour l'élaboration des LGV, de 14 milliards d'euros. Selon la Région l'Europe devrait en financer entre 20 et 70 %, l'État 40 %, le reste étant assuré par les collectivités territoriales. La taxe LGV représente entre 30 et 40 % de la part financée par les collectivités.