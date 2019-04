CARTE - Où aller à la plage sans payer le stationnement en Vendée et en Loire-Atlantique ?

Les vacances de Pâques sont l'occasion pour plusieurs communes du littoral ligérien de rétablir le stationnement payant pour la saison. Où et quand le stationnement devient-il payant ? Tour d'horizon de ces choix très politiques.

Pays de la Loire, France

Les vacances et le soleil vous donnent une furieuse envie de prendre la voiture pour passer la journée à la plage ? Attention, qui dit début de saison dit retour du stationnement payant dans pas mal de stations balnéaires de Vendée et Loire-Atlantique. Et certaines s'y mettent très tôt !

Pâques lance la saison du parcmètre

C'est La Baule qui commence la première. Dans la station balnéaire, le stationnement est payant toute l'année depuis un an, mais il est passé au tarif d'été depuis le début de ces vacances : 1€20 pour une heure dans la rue, le double du tarif hivernal.

L'été, La Tranche-sur-Mer passe de 3000 à 120 000 personnes dans la commune. Les parkings nous rapportent 600 000€ par an et permettent de ne pas augmenter les impôts locaux"

- Serge Kubryk, maire de La Tranche-sur-Mer

A Noirmoutier, on attend le weekend de Pâques pour faire payer le stationnement. Pareil à La Tranche-sur-Mer, où le stationnement est payant à partir du 20 avril, mais seulement les week-ends de ponts ou pendant les vacances, avant de devenir permanent le 15 juin.

Le choix de la gratuité

La ville des Sables-d'Olonne attend jusqu'à la mi-juin. D'ailleurs la mairie ne voit pas d'un très bon oeil les parkings indigos, gérés par l'opérateur privé Vinci, qui sont redevenus payants dès la fin mars. La municipalité va expérimenter à l'inverse trois heures de gratuité tous les samedis, afin de soutenir le commerce. Un coût de 50 000€ par an pour la mairie.

Pour éviter de payer, vous pouvez aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La mairie a abandonné le stationnement payant dans les rues il y a un an, seuls trois grands parkings sur les quais restent tarifés, ceux de la Criée, de Port Fidèle et celui du skate-park, et seulement à partir du 15 juin.

Et puis certaines communes jouent sur la gratuité pour attirer du monde. Le Pouliguen, à côté de la Baule, par exemple, qui a rétabli la gratuité l'an dernier. Tout comme La Faute-sur-Mer en Vendée, qui a abandonné le stationnement payant juste après que sa voisine de La Tranche-sur-Mer l'a mis en place il y a trois ans.