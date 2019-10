CARTE - Pau : voici la nouvelle zone étendue à 30 km/h en centre-ville

Pau entame ce lundi les travaux et le déploiement d'une zone 30 km/h étendue en centre-ville. France Bleu Béarn vous propose d'y voir plus clair grâce à notre carte interactive.

Pau, France

Le passage de tout le centre-ville palois à 30 km/h, annoncé il y a un peu plus d'un an en même temps que le "plan vélo" est sur le point de se concrétiser. Pour ce faire des travaux démarrent aujourd'hui, pour le marquage au sol mais aussi la mise en accessibilité des rues et des trottoirs, afin d'arriver à "une meilleure cohabitation des modes de déplacement".

La carte de la nouvelle zone 30 km/h étendue

Ces travaux vont commencer dès ce lundi par la rue d'Espalungue et la rue d'Orléans, puis suivront ensuite sur les autres zones concernées jusqu'à fin février 2020 estime la mairie.

Cela forme deux cercles concentriques, avec la zone piétonne au cœur, et autour cette zone étendue limitée à 30 km/h

— François Bayrou, maire de Pau

François Bayrou au micro de France Bleu Béarn : "Les gens n'ont plus le sentiment d'être agressés par la vitesse" Copier

Les nouvelles entrées de la zone 30 km/h

Rue de Monpezat

Rue Faget de Baure

Rue Montpensier

Rue Carnot

Place Marguerite Laborde

Rue Solférino

Rue Emile Garet

Rue Henri Faisans

Rue Bonado

Boulevard Barbanègre

Allées Alfred de Musset

Avenue Léon Say

Avenue Napoléon Bonaparte

Rue d'Espalungue

Rue Bayard

Les rues concernées par les travaux