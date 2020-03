CARTE - Quelles sont les aires de services ouvertes dans les Pays de la Loire ?

Même si la circulation est très fluide sur les routes et que plus grand monde ne circule, certains continuent de le faire, et notamment pour réapprovisionner les magasins ouverts. Et ceux qui roulent doivent pouvoir se reposer. C'est la raison pour laquelle Bison Futé propose sur son site internet une carte des aires de repos et de services ouvertes.

Quelles sont celles ouvertes en Pays de la Loire ?

La carte de aires de stationnement ouvertes pour permettre à ceux qui doivent circuler de se reposer ou se ravitailler. - Bison Futé

>> Cliquez ici pour afficher la carte en grand