CARTE - Quels sont les départements qui envisagent de rétablir le 90km/h ?

L'Assemblée nationale a voté début juin un assouplissement des 80 km/h sur certaines routes secondaires, en laissant la responsabilité aux départements et aux maires d'adapter la vitesse. La mesure, inscrite dans le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), n'est pas encore définitivement adoptée mais une soixantaine de départements se sont déjà prononcés pour le retour aux 90km/h sur au moins une route.

Qu'en est-il près de chez vous ? France Bleu fait le point.

Une large majorité de départements prêts à revenir aux 90 km/h

L'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, décidée par le Premier ministre Édouard Philippe et appliquée au 1er juillet 2018 sur environ 400.000 kilomètres de routes, avait suscité un tollé chez des automobilistes, des motards et certains élus. Depuis juin, au moins 61 départements ont donc fait part de leur volonté de réinstaurer le 90 km/h sur au moins un axe routier.

En Moselle, "90% des routes pourraient repasser à 90 km/h" a annoncé le président du conseil départemental Patrick Weiten. Dans le Bas-Rhin, une dizaine de routes ont été identifiées. "La moitié du réseau routier" pourrait être concerné dans le Loiret, et 600 kilomètres de routes dans le Tarn.

Certains élus ont choisi de prendre des décisions au cas par cas, comme dans les Vosges, où une commission va se réunir. "Dans les endroits classés accidentogènes nous maintiendrons la limitation à 80 km/h, et sur d'autres tronçons beaucoup plus fluides, où l'on n'a pas recensé de problèmes particuliers, on reclassera à 90 km/h", a précisé François Vannson, le président du conseil départemental des Vosges à France Bleu Sud Lorraine.

D'autres, enfin, voit dans la mesure la possibilité d'instaurer des limitations mieux adaptées aux routes, à l'image de Georges Ziegler, président du conseil départemental de la Loire : "Qui connaît mieux les routes du département que ceux qui y vivent ? On est tous conscients qu'il faut tout faire pour limiter au maximum le nombre d'accidents, de blessés et de tués. Par contre il y a des moments où il faut savoir adapter", a-t-il détaillé à France Bleu Saint-Étienne Loire. "D'ici la fin de l'année, certains ajustements seront mis au point soit en revenant à 90km/h, soit en descendant à 70 ou 60km/h dans certains secteurs qui nous paraissent particulièrement dangereux." Même chose dans l'Hérault.

Huit départements pour le maintien des 80km/h

À l'inverse huit départements se sont prononcés pour le maintien des 80km/h jusqu'au bout de l'expérimentation en juillet 2020 : le Var, le Gard, le Rhône, l'Ardèche, les Ardennes, la Loire-Atlantique, la Meurthe-et-Moselle et les Pyrénées-Orientales.

"Je n'accepte pas que la sécurité routière soit la variable d'ajustement des décisions politiques", a justifié Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur France Bleu Sud Lorraine : "Je ne comprends pas du tout pourquoi, au bout d'à peine un an, il y a un changement complet de pied du gouvernement qui refile la patate chaude aux présidents des Conseils départementaux." Un avis partagé par une partie des élus qui estiment que c'est à l'État d'assumer la politique de sécurité routière. Ils craignent d'être tenus pour responsables en cas d'augmentation de la mortalité routière.

Pour Laurent Ughetto, président du conseil départemental de l'Ardèche, le retour aux 90km/h implique trop de responsabilités, de contraintes et de dépenses. Le Département estime à six millions d'euros le coût de remplacement des panneaux. "J'attends que l'État prenne ses responsabilités. Si on doit repasser à 90km/h, c'est à eux de l'annoncer et de le mettre en oeuvre", a-t-il expliqué à France Bleu Drôme Ardèche.

22 départements réservés

22 départements ne se sont pas encore prononcés sur le sujet, certains préférant consulter l'ensemble des acteurs de la sécurité routière avant de prendre une décision. C'est le cas notamment en Haute-Garonne, en Ariège ou encore dans les Landes : "Il y a besoin de mettre en place, ce que n'avait pas fait le gouvernement, une véritable concertation avec les usagers de la route, les associations de victimes, et les services de l'État, parce que la compétence de la sécurité routière reste de l'État", a expliqué Xavier Fortinon, président du conseil Départemental à France Bleu Gascogne. Gilbert Favreau, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a lui aussi prévu de décider au cas par cas, en fonction notamment de l'accidentologie.