CARTE - Reconfinement en Côte-d'Or : calculez la zone de dix kilomètres autour de chez vous

À partir de ce samedi 3 avril, 19h00, le confinement sera effectif sur tout le territoire métropolitainet donc, en Côte-d'Or. De nouvelles règles de déplacements, déjà en vigueur dans 19 départements, s'appliqueront à tout le pays afin de tenter de limiter la flambée de l'épidémie de coronavirus, a annoncé Emmanuel Macron le 31 mars dernier.

Outre la fermeture des écoles, crèches, lycées et collèges depuis vendredi soir, le président de la République a précisé que les déplacements entre régions seraient interdits sans motif impérieux à partir du lundi 5 avril, et que dès samedi 3 avril, les Français sont invités à ne pas s’éloigner à plus de 10 km de chez eux.

Dès dimanche 4 avril, vous pourrez donc sortir autour de chez vous, sans attestation, dans un rayon de 10 km et sans limite de temps, pendant la journée, soit entre 7h00 et 19h00.

En revanche, pendant le couvre-feu, après 19h00, une attestation dérogatoire sera nécessaire pour promener son animal de compagnie, et cela, uniquement dans un rayon de un kilomètre autour de son domicile.

Où puis-je aller à moins de 10 km de chez moi ?

Pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, entrez ci-dessous entrer le nom de votre commune ou votre adresse et cliquez sur la petite loupe.

► Si vous avez des difficultés pour afficher la carte, cliquez ici.