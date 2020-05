CARTE - Rennes : un dispositif pour permettre l'extension des terrasses du 5 juin au 30 août

Du vendredi 5 juin au 30 août, la Ville de Rennes va rendre piétonnes certaines rues du centre-ville les vendredi et samedi soir, afin de permettre l'extension des terrasses. Ce dispositif vise à faciliter la mise en place des mesures sanitaires dans les bars du centre-ville.

Les bars rennais vont rouvrir ce mardi 2 juin. Pour leur permettre de respecter la distanciation sociale et les mesures sanitaires de rigueur, la ville de Rennes va rendre piétonnes certaines rues du centre-ville, les vendredi et samedi de 19h à 00h30. Ce dispositif entre en vigueur le vendredi 5 juin, et doit durer jusqu'au 30 août. Voici la liste des rues concernées :

rue de la Parcheminerie

rue Vasselot

rue de Saint-Malo

rue Nantaise

rue Baudrairie

rue de Penhoët

rue de Montfort

Ces rues seront donc interdites à la circulation sur les plages horaires citées ci-dessus.

La carte du centre piéton élargi

La Ville indique également "qu'un assouplissement temporaire de la réglementation en vigueur va permettre d'augmenter la surface des terrasses." Là aussi dans le but de faire respecter les gestes barrière et les mesures de distanciation sociale imposées aux bars (un mètre de distance entre chaque table).