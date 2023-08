CARTE - Risque de perturbation de la circulation ce mardi au Pays basque en raison d'une manifestation

La circulation s'annonce délicate ce mardi 29 août au matin au Pays basque. Une manifestation est annoncée par le syndicat agricole ELB, Lurzaindia ou encore un collectif d'habitants de Saint Pée sur Nivelle pour dénoncer, une nouvelle fois, la vente pour 1.3 millions d'euro de la ferme Olha et de ses 50 hectares de terres agricoles. Le préfet de Pyrénées-Atlantiques a pris plusieurs arrêtés ce lundi en prévision d'une possible fermeture de certains accès à l'A63 et à l'A64.

Les cortèges doivent emprunter la D918 d’Ascain à Saint-Jean-de-Luz et la D932 d’Ustaritz à Bayonne - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Les organisateurs de la manifestation ont en effet prévu plusieurs parcours. Ils appellent à se rassembler à 10h au rond-point Leroy-Merlin à Bayonne et à la gare de Saint Jean de Luz. Les cortèges doivent emprunter la D918 d’Ascain à Saint-Jean-de-Luz et la D932 d’Ustaritz à Bayonne

le parcours de la manifestation entre Ascain et Saint-Jean-de-Luz - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Dans un communiqué ce lundi soir, le préfet des Pyrénées-Atlantiques annonce que la sortie n°5 sur l’A63 (à proximité du magasin Leroy-Merlin de Bayonne) pourrait être fermée dans les deux sens à partir de 9h30, en fonction de l’évolution des cortèges. Un arrêté préfectoral interdit aussi l’occupation des barrières de péage

- sur l'A63 : des diffuseurs 2 à 6, et la barrière de péage de pleine voie de La Négresse.

- sur l'A64 au niveau du diffuseur n°1

Le parcours de la manifestation d'Ustaritz à Bayonne - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques