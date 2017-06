PRATIQUE - Royal de Luxe au Havre : comment circuler ? Où se garer ?

800.000 personnes sont attendues au Havre les 7, 8 et 9 juillet 2017 pour voir les Géants de Royal de Luxe. Le plan de circulation et de stationnement de la ville sera modifié en fonction du défilé des Géants, dès le dimanche 2 juillet.

Les Géants de Royal de Luxe ne passeront pas inaperçus au Havre, et pas seulement à cause de leur taille. D'après les premières informations sur leur parcours, ils resteront dans la ville-basse lors de leurs apparitions les 7, 8 et 9 juillet 2017. Même si quelques images des répétitions sont diffusées sur les réseaux sociaux, le mystère demeure sur leur itinéraire. En attendant, la ville du Havre livre son plan "circulation et stationnement" qui sera mis en place à cette occasion. 800.000 personnes sont attendues et le dispositif est prévu en conséquence.

Dès le dimanche 2 juillet à 23h, le stationnement sera interdit dans une large partie du centre-ville : le front de mer, les alentours du bassin du Commerce, une partie du quartier de l'Eure, etc. Les abonnements "résidents" seront valables dans toutes les zones vertes du Havre du 3 au 9 juillet précise la ville du Havre.

Stationnement et circulation réglementés dès le 2 juillet au Havre. Capture d'écran ville du Havre : en rouge, les emplacements interdits, en vert le stationnement possible selon réglementation.

Où se garer ? Les parkings Coty, Funiculaire, Les Gares et sur le site des Docks Vauban resteront ouverts sur toute la période. Le parking de l’Hôtel de Ville sera fermé (entrées et sorties) du jeudi 6 juillet à 22h au dimanche 9 juillet à 6h. Le parking des Halles sera fermé (entrées et sorties) du jeudi 6 juillet à 22h au dimanche 9 juillet à 14h. Le stationnement sera interdit du jeudi 2 juillet à 23h au samedi 8 juillet à 20h dans les parkings du Club Nautique Havrais, de la plage, de la Porte Océane et de la rue Arthur Honegger. La place du Vieux Marché sera interdite au stationnement du jeudi 6 juillet à 23h au dimanche 9 juillet à 12h. La place des Halles Centrales sera interdite au stationnement du jeudi 2 juillet à 23h au dimanche 9 juillet à 14h.

Où stationner en camping-car ? Où trouver un taxi ? Quels parkings-relais ? Toutes les informations pratiques sont sur le site internet de la ville du Havre. Et retrouvez ci-dessous le document qui récapitule les réponses aux questions posées le plus souvent.