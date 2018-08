Dax, France

La Feria de Dax débute samedi 11 août prochain. Déjà la ville a prévenu les résidents du centre-ville, comme chaque année, des consignes liées au stationnement durant les fêtes. Les consignes concernent ce qu'on appelle le périmètre sécurisé, celui qui sera fermé durant les fêtes. C'est le périmètre entouré de marron sur la carte ci-dessous.

Capture d'écran, ville de Dax - DR

Secteur interdit au stationnement et à la circulation

Tout ce secteur, ce périmètre sécurisé, sera interdit à la circulation et au stationnement du 11 au 15 août inclus. Excepté le matin entre 5 h et midi, 5 h et 11 h pour les deux derniers jours. Si vous ne respectez pas, vous serez verbalisé et si votre véhicule est stationné, il sera emmené à la fourrière.

La solution pour ceux qui habitent ce secteur, c'est d'aller chercher un macaron "résident" dans les locaux de la police municipale. Mais attention, il n'y en a déjà presque plus. Ces macarons permettent de se garer gratuitement dans 2 parkings clos, sécurisés et éclairés pendant la Feria : le parking des berges et celui de Chanzy. Voir sur la carte ci-dessous.

Capture d'écran, site de la ville de Dax - DR

En attendant c'est gratuit jusqu'au 26 août

Les horodateurs de centre de Dax sont en vacances, ceux du secteur 1 et du secteur 2 pour être précis. Ils indiquent sur leurs écrans que le stationnement est gratuit depuis le lundi 30 juillet et le restera jusqu'au 26 août. C'est en fait pour simplifier la préparation de la Feria, laisser par exemple s'installer les forains. L'espace public étant modifié, il faut un peu de souplesse. Cette gratuité concerne aussi, mais là c'est plus court, les parking fermés. Vous pouvez vous garer gratuitement jusqu'au samedi 4 août 20 h dans les parking de la Tannerie, de l'Ecarteur, de Saint Pierre et de Chanoines Bordes. Il faudra enlever votre voiture avant le samedi 4 août 20 h afin de libérer la place pour des acteurs de la Feria. Les parkings des berges et de Chanzy, également gratuits actuellement, accueilleront les abonnés qui seront aller un macaron. Ce sont ces deux parkings auxquels les résidents du secteur sécurisés de la Feria peuvent également prétendre avec un macaron.

Les parkings extérieurs de la Feria

Pour ceux qui veulent accéder à la Feria depuis l'extérieur, des parking avec des navettes sont prévus.

Parking P1

Saint-Vincent de Paul : 850 places

RN 124, Avenue du 19 mars 1962.

Parking P2

Saint-Paul-lès-Dax : 1 000 places

Au croisement de la route de Lestrilles et de la route des minières.

Parking P3

Narrosse : 1340 places,

A la bretelle de la déchetterie.

Parking P4

Dax : 250 places

Parking de l’aérodrome sur laroute de Tercis.