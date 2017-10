CARTE - Grève dans les transports publics de plusieurs villes ce vendredi, des perturbations à prévoir

Les transports publics seront perturbés dans plusieurs villes en région ce vendredi. Six syndicats appellent à la grève pour faire entendre leurs revendications salariales. Les transports seront perturbés dans plusieurs agglomérations. Francebleu.fr a établi une carte des perturbations à prévoir.

Les transports urbains seront perturbés dans plusieurs villes ce vendredi, en raison d'un mouvement de grève à l'appel de six syndicats. La CFDT, la CGT, FO, l'Unsa, la CFTC et la CFE-CGC appellent à stopper le travail pour faire entendre leurs revendications sur les salaires et les parcours professionnels. Lundi, les syndicats sont ressortis insatisfaits d'une négociation avec le patronat sur la sécurisation des parcours professionnels. Ils réclamaient notamment la mise en place d'un dispositif de fin de carrière (un temps partiel avec une rémunération bonifiée) pour les salariés ayant notamment 15 ans d'ancienneté, l'instauration de congés d'ancienneté, la revalorisation de la grille salariale conventionnelle et la création d'un 13ème mois dans la branche. 127 préavis de grève ont été déposés partout en France, notamment à Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Lille, a indiqué Force ouvrière à l'AFP.

Les perturbations près de chez vous